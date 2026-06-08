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Янник Синнер находится в миланской больнице
У итальянца проблемы со здоровьем
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Янник Синнер находится в миланской больнице Сан‑Раффаэле. Он может завтра вернуться для дополнительных обследований — по данным итальянской газеты La Gazzetta dello Sport. Синнер возобновит тренировки в Монте‑Карло в среду и не будет участвовать в травяных турнирах перед Уимблдоном.
После вылета во втором круге "Ролан Гаррос" — 2026 Синнер посетил клинику J Medical, расположенную на стадионе туринского футбольного клуба "Ювентус", чтобы пройти серию углублённых обследований и медицинских тестов.
Напомним, в матче второго круга "Ролан Гаррос" — 2026 состояние здоровья итальянского теннисиста сильно ухудшилось из-за жары, вследствие чего он сенсационно проиграл 56-й ракетке мира Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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