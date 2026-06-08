Хертогенбос. Надежда Киченок завершила выступление на старте соревнований в парном разряде

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступление на травяном турнире серии WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе. Украинско-японскому дуэту не удалось пробиться в четвертьфинал парного разряда.

В матче 1/8 финала Надежда Киченок в тандеме с японкой Макото Ниномией уступили дуэту Катажина Питер (Польша)/Анна Шишкова (Чехия).

Встреча длилась 1 час 13 минут. Если в первом сете шла равная борьба и все решилось в конце партии, то во втором соперницы действовали увереннее — 5:7, 3:6. В следующем раунде Питер и Шишкова сыграют против четвертых сеяных Эри Ходзуми и У Фансен.

WTA 250. Хертогенбос. Пары, 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина)/Макото Ниномия (Япония) – Катажина Питер (Польша)/Анна Шишкова (Чехия) – 5:7, 3:6