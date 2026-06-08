Вероника Подрез покидает турнир WTA 125 в Илкли

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 145) завершила выступление на травяном турнире серии WTA 125, проходящем в британском городе Илкли.

В матче 1/16 финала украинка уступила нейтральной теннисистке Татьяне Прозоровой (WTA 172). Встреча на корте длилась 1 час 20 минут и завершилась двухсетовым поражением Вероники — 4:6, 2:6. Это была первая очная встреча соперниц.

Несмотря на то, что Подрез перестреляла соперницу по количеству подач на вылет (5 эйсов против 2), соперница действовала значительно стабильнее. Веронику подвела игра на второй подаче (лишь 24% выигранных очков) и слабый процент выигранных мячей на приеме.

Во втором круге турнира Прозорова сыграет против третьей сеяной Синьи Краус.

WTA 125. Илкли. Трава, 1/16 финала

Вероника Подрез – Татьяна Прозорова – 4:6, 2:6