Джокович похвалил Зверева за победу на Ролан Гаррос

Новак Джокович заявил, что был счастлив увидеть победу Александра Зверева на Ролан Гаррос, потому что он упорно "работал на всех фронтах" ради нее.

Джокович отметил, что знает Зверева с 10-летнего возраста.

"Когда знаешь, через что тебе пришлось пройти с юных лет из-за болезни, преодолев огромный психологический барьер внутри и заставив замолчать критиков, считавших, что тебе не выиграть "Большой шлем", эта победа становится еще более особенной и запоминающейся" — написал Джокович в Instagram.

Серб добавил на смеси английского и русского: "Enjoy it and молодец, брат".