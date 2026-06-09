Сегодня две украинки начнут травяной сезон-2026, когда смотреть матчи наших девушек

Сегодня, 9 июня, две представительницы Украины начнут выступления на травяном покрытии на двух разных турнирах.

В 12:00 по киевскому времени Даяна Ястремская стартует на соревнованиях серии WTA250 в Хертогенбосе. Ее соперницей в первом круге станет представительница Чехии Сара Бейлек.

В 16.30 на турнире серии WTA500 в Лондоне свое выступление начнет Марта Костюк. Ее первой соперницей станет местная теннисистка Мика Стойсавлевич.