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Ястремская с разгромной победы стартовала на турнире в Гертогенбосе

Теннис
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Великолепный матч от Даяны

Ястремская с разгромной победы стартовала на турнире в Гертогенбосе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №49) победила в первом круге турнира серии WTA250 в Гертогенбосе (Нидерланды). В стартовом поединке соревнований наша спортсменка одолела представительницу Чехии Сару Бейлек (WTA №46).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-2). В активе украинки 1 подача на вылет, 5 из 10 реализованных брейки, 5 из 6 отыгранных брейки, а в пассиве – 4 двойных ошибки.

Спортсменки играли между собой впервые, счет стал 1-0 в пользу Даяны. В следующем матче украинка сыграет против победительницы матча Бузас Манейро/Томлянович.

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