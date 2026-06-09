Ястремская с разгромной победы стартовала на турнире в Гертогенбосе

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №49) победила в первом круге турнира серии WTA250 в Гертогенбосе (Нидерланды). В стартовом поединке соревнований наша спортсменка одолела представительницу Чехии Сару Бейлек (WTA №46).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-2) . В активе украинки 1 подача на вылет, 5 из 10 реализованных брейки, 5 из 6 отыгранных брейки, а в пассиве – 4 двойных ошибки.

Спортсменки играли между собой впервые, счет стал 1-0 в пользу Даяны. В следующем матче украинка сыграет против победительницы матча Бузас Манейро/Томлянович.