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Костюк снялась с турнира в Лондоне
А зачем приезжала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №12) не сыграет на турнире серии WTA500 в Лондоне. Спортсменка в последний момент отказалась от участия в соревнованиях из-за травмы правой лодыжки.
Сегодня Костюк должна была сыграть матч первого круга против местной Мики Стойсавлевич.
В основной сетке соревнований Марту заменит представительница Хорватии Донна Векич.
Напомним, что на прошлой неделе Костюк дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, где разгромно пролетела нейтралке Мирре Андреевой.
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