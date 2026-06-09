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Костюк снялась с турнира в Лондоне

Теннис
Обновлено

А зачем приезжала

Костюк снялась с турнира в Лондоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №12) не сыграет на турнире серии WTA500 в Лондоне. Спортсменка в последний момент отказалась от участия в соревнованиях из-за травмы правой лодыжки.

Сегодня Костюк должна была сыграть матч первого круга против местной Мики Стойсавлевич.

В основной сетке соревнований Марту заменит представительница Хорватии Донна Векич.

Напомним, что на прошлой неделе Костюк дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, где разгромно пролетела нейтралке Мирре Андреевой.

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