Костюк снялась с турнира в Лондоне

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №12) не сыграет на турнире серии WTA500 в Лондоне. Спортсменка в последний момент отказалась от участия в соревнованиях из-за травмы правой лодыжки.

Сегодня Костюк должна была сыграть матч первого круга против местной Мики Стойсавлевич.

В основной сетке соревнований Марту заменит представительница Хорватии Донна Векич.

Напомним, что на прошлой неделе Костюк дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, где разгромно пролетела нейтралке Мирре Андреевой.