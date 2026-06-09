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Маттео Берреттини рассказал, сыграет ли на Уимблдоне-2026

Теннис

Теннисист уже проходит реабилитацию

Маттео Берреттини рассказал, сыграет ли на Уимблдоне-2026

Фото - Andrew Eichenholz / ATP Tour

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини заявил, что готов выступить на Уимблдоне.

"Я уже прохожу реабилитацию — моя цель прийти на Уимблдон в наилучшей возможной форме", — приводит слова Берреттини Ubitennis.

Из-за травмы Берреттини пришлось сняться по ходу матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 с соотечественником Маттео Арнальди (5:7, 2:5).

Маттео Берреттини — обладатель 10 титулов ATP в одиночном разряде (в том числе побед на турнирах в Штутгарте, Queen’s Club, Белграде, Будапеште и Гштааде) и двух титулов в парном разряде; финалист Уимблдона‑2021 (стал первым итальянцем в истории, дошедшим до финала этого турнира в мужском одиночном разряде). В январе 2022 года достиг наивысшей для себя позиции в мировом рейтинге — шестого места.

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