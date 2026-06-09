Даяна Ястремская рассказала, как повлияла пауза в матче с Бейлек

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу в первом круге турнира WTA 250 в Хертогенбосе.

"Думаю, все было хорошо. Я соскучилась по игре на траве, и, на мой взгляд, это был хороший матч для первого выхода на это покрытие. Так что да, я действительно получила удовольствие", — рассказала Ястремская в флеш-интервью.

"Здесь отличный корт и прекрасный турнир, поэтому нужно ценить возможность быть и играть здесь. Если честно, в середине второго сета мне показалось, что сейчас снова начнется дождь. Но когда я увидела солнце, подумала: "Ну, ладно". Погода очень непредсказуемая, но в целом здесь приятно выступать.

Трудно ли сохранять концентрацию, когда есть паузы из-за дождя? Я закончила разминку примерно в 10:15. Очень быстро пошла переодеваться, и когда уже была в раздевалке, даже не знала, что начался такой сильный ливень. Увидев дождь, подумала: "Ладно, пойду возьму матча-латте". Там его готовят просто великолепно. Поэтому я пошла за напитком, вернулась, немного перекусила, а потом снова отправилась на разминку".