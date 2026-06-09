"Это только начало". Джокович обратился к Коболли после поражения в финале Ролан Гаррос

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к итальянцу Флавио Коболли после финала Открытого чемпионата Франции – 2026, в котором Коболли уступил немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6.

"Флавио, поздравляю с отличным турниром. Ты можешь гордиться игрой, которая позволила тебе выйти в финал турнира "Большого шлема". Это только начало", – написал Джокович в одной из социальных сетей.

24-летний Коболли впервые в профессиональной карьере принял участие в финальном матче турнира "Большого шлема".