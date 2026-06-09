Людмила Киченок покидает турнир WTA 500 в Лондоне

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире серии WTA 500, проходящем в Лондоне.

В первом круге соревнований украинка в дуэте с американкой Дезире Кравчик не смогла переиграть тандем из США — Иви Йович и Маккартни Кесслер. Встреча, которая стала первой очной дуэлью этих пар, длилась чуть больше часа и завершилась поражением украинско-американского дуэта в двух сетах.

Для победительниц турнирный путь продолжается в четвертьфинале, где Йович и Кесслер ждет встреча либо с парой Мию Като / Людмила Самсонова, либо со вторым сеяным дуэтом Габриэла Дабровски / Луиза Стефани.

WTA 500. Лондон. Пары, 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Ива Йович (США)/Маккартни Кесслер (США) – 1:6, 4:6