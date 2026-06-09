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20-я ракетка мира не сыграет на Уимблдоне-2026
Валантен Вашеро пропустит турнир
https://www.gettyimages.com/Ukraine
20-я ракетка мира теннисист Валантен Вашеро, представляющий Монако, не выступит на Уимблдоне-2026 из-за стрессового перелома ноги.
Ранее на "Ролан Гаррос" в матче второго круга с чилийцем Алехандро Табило Вашеро снялся из-за травмы. Спортсмены не сыграли ни одного гейма.
Год назад Вашеро находился за пределами топ-200 рейтинга ATP. В октябре минувшего года он сенсационно стал победителем "Мастерса" в Шанхае, одолев в финале своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша.
Уимблдон пройдёт в Лондоне с 29 июня по 12 июля.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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