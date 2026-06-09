Джек Дрейпер снялся с пятисотника в Лондоне

112-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер пропустит турнир категории АТР-500 в Лондоне, который пройдёт с 15 по 21 июня.

"Моё восстановление двигается в правильном направлении, но я намерен дать себе ещё одну неделю, чтобы постараться вернуться в Истбурне. Непросто пропускать одно из моих самых любимых событий в году", – цитирует Дрейпера SkySports.

Ранее Дрейпер пропустил "Ролан Гаррос" — 2026 из-за восстановления после травмы колена. Последний раз на корте на официальных турнирах он выходил 13 апреля. Это произошло на «пятисотнике» в Барселоне, где Дрейпер не смог закончить матч с Томасом Мартином Этчеверри.

Турнир в Истбурне стартует 22 июня.