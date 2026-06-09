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Серена Уильямс одержала первую победу после возобновления карьеры

Теннис

Американка удачно стартовала

Серена Уильямс одержала первую победу после возобновления карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Дуэт 23-кратной чемпионки турниров серии "Большого шлема" американки Серены Уильямс и канадки Виктории Мбоко вышел во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне, в стартовом матче обыграв Николь Меликар-Мартинес (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча соперниц продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Лондон. Парный разряд. Первый круг

Виктория Мбоко/Серена Уильямс — Николь Меликар-Мартинес/Эрин Рутлифф 7:6 (7:2), 6:2

По ходу матча Уильямс/Мбоко сделали два эйса, допустили три двойные ошибки, а также реализовали три брейк-пойнта из пяти. Меликар-Мартинес/Рутлифф ни разу не подали навылет, сделали пять двойных ошибок и сумели реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

Далее Уильямс/Мбоко сразятся с победительницами матча между Лейлой Фернандес/Лаурой Зигемунд и Александрой Пановой/Деми Схурс.

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