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Серена Уильямс одержала первую победу после возобновления карьеры
Американка удачно стартовала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дуэт 23-кратной чемпионки турниров серии "Большого шлема" американки Серены Уильямс и канадки Виктории Мбоко вышел во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне, в стартовом матче обыграв Николь Меликар-Мартинес (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча соперниц продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2.
Лондон. Парный разряд. Первый круг
Виктория Мбоко/Серена Уильямс — Николь Меликар-Мартинес/Эрин Рутлифф 7:6 (7:2), 6:2
По ходу матча Уильямс/Мбоко сделали два эйса, допустили три двойные ошибки, а также реализовали три брейк-пойнта из пяти. Меликар-Мартинес/Рутлифф ни разу не подали навылет, сделали пять двойных ошибок и сумели реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.
Далее Уильямс/Мбоко сразятся с победительницами матча между Лейлой Фернандес/Лаурой Зигемунд и Александрой Пановой/Деми Схурс.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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