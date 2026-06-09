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Ник Кирьос с победы стартовал на турнире АТР-250 в Штутгарте
Теперь теннисисту предстоит сыграть со 104-й ракеткой мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг турнира категории АТР-250 в Штутгарте (Германия), обыграв француза Корентена Муте, занимающего в мировом рейтинге 36-е место.
Встреча соперников продолжалась 1 час 14 минут.
Штутгарт. Первый круг
Ник Кирьос — Корентен Муте 6:4, 6:3
По ходу матча Кирьос подал навылет восемь раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать два брейк-пойнта из трёх. Муте сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки, а также не заработал ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге Кирьос сразится с представителем Японии Со Симабукуро, являющимся 104-й ракеткой мира.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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