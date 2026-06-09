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"Я не знаю, что будет дальше". Серена Уильямс прокомментировала возвращение в тур

Теннис

Теннисистке просто было скучно

"Я не знаю, что будет дальше". Серена Уильямс прокомментировала возвращение в тур

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

23-кратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс, в паре с Викторией Мбоко выигравшая свой первый с 2022 года матч на "пятисотнике" в Лондоне, шутливо ответила, почему вернулась в тур WTA.

– Серена, почему здесь и сейчас? Что будет дальше?

– Ох, я не знаю… Мне было больше нечего делать. Я просто устала сидеть дома. Сейчас лето, дети не ходят в школу, поэтому почему нет? (смеётся), — сказала Уильямс в интервью на корте после матча.

До этой встречи последний в карьере матч спортсменка провела на Открытом чемпионате США — 2022. Также американка получила уайлд-кард на участие в турнире WTA-500 в Берлине, который пройдёт с 15 по 21 июня.

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Серена Уильямс
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