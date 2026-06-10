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Трогательные кадры: Серена вместе с семьей отпраздновала первую победу после возвращения в Тур. Видео

Теннис
Обновлено

Невероятно мило

Трогательные кадры: Серена вместе с семьей отпраздновала первую победу после возвращения в Тур. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, обладательница 23 титулов на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры.

44-летняя Уильямс получила wild card на турнир категории WTA500 в Лондоне в паре с 19-летней канадкой Викторией Мбоко (девятая ракетка мира в одиночном разряде).

В первом круге Вильямс и Мбоко встречались с третьими сеяными — американкой Николь Меликар-Мартинес и новозеландкой Эрин Рутлифф. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:2.

После завершения матча Серена отпраздновала победу вместе со своей семьей.

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