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Трогательные кадры: Серена вместе с семьей отпраздновала первую победу после возвращения в Тур. Видео
Невероятно мило
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американская теннисистка, обладательница 23 титулов на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры.
44-летняя Уильямс получила wild card на турнир категории WTA500 в Лондоне в паре с 19-летней канадкой Викторией Мбоко (девятая ракетка мира в одиночном разряде).
В первом круге Вильямс и Мбоко встречались с третьими сеяными — американкой Николь Меликар-Мартинес и новозеландкой Эрин Рутлифф. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:2.
После завершения матча Серена отпраздновала победу вместе со своей семьей.
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Serena Williams hugging her family after winning her first match back in 4 years.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2026
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