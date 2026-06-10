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Топовый теннисист из Монако пропустит весь травяной сезон-2026

Теннис
Обновлено

Очень досадно

Топовый теннисист из Монако пропустит весь травяной сезон-2026

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Двадцатая ракетка мира, представитель Монако Валентен Вашеро объявил, что пропустит весь травяной сезон-2026 из-за стрессового перелома стопы, сопровождающегося значительным отеком костной ткани.

"Травяной сезон для меня завершен, Уимблдон тоже. Надеюсь вернуться примерно через полтора месяца, чтобы хорошо подготовиться ко второй части сезона”, – сказал Вашеро.

Для теннисиста из Монако это могло стать дебютное выступление в основной сетке Уимблдона. В прошлом году он впервые сыграл в квалификации турнира, где уступил уже в первом круге.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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