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Топовый теннисист из Монако пропустит весь травяной сезон-2026
Очень досадно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Двадцатая ракетка мира, представитель Монако Валентен Вашеро объявил, что пропустит весь травяной сезон-2026 из-за стрессового перелома стопы, сопровождающегося значительным отеком костной ткани.
"Травяной сезон для меня завершен, Уимблдон тоже. Надеюсь вернуться примерно через полтора месяца, чтобы хорошо подготовиться ко второй части сезона”, – сказал Вашеро.
Для теннисиста из Монако это могло стать дебютное выступление в основной сетке Уимблдона. В прошлом году он впервые сыграл в квалификации турнира, где уступил уже в первом круге.
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