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Мбоко поделилась впечатлениями от игры в паре с Сереной
Бесценный опыт
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Канадская теннисистка Виктория Мбоко поделилась своими впечатлениями от выступлений в паре с легендарной Сереной Уильямс.
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– Расскажите, пожалуйста, как возникла возможность сыграть вместе с Сереной Уильямс. Как все началось?
– Серена написала мне, когда я выступала в Страсбурге. Она спросила, не хочу ли я сыграть с ней в паре здесь, в Лондоне. На тот момент у меня не было партнерши, поэтому я ответила: "Да, почему бы и нет? Это очень круто". Я слышала слухи о ее возможном возвращении, но не знала никаких деталей и не понимала, какие именно у нее планы, поэтому для меня это очень увлекательная возможность, и я с нетерпением жду наших матчей.
– Какое впечатление производит уровень игры Серены после столь долгого перерыва?
– Она бьет по мячу просто невероятно. У нее настолько чистая техника ударов, что мне кажется: даже если бы она не играла несколько лет, все равно очень быстро восстановила бы ощущение мяча и свой ритм. По-моему, это настоящий талант от Бога. Лично я считаю, что Серена готова играть сейчас. Я тренируюсь вместе с ней, вижу, насколько мощны ее удары. К тому же она находится в отличной физической форме. Увидим, как все сложится.
– Что для вас означает Серена Уильямс и почему, по вашему мнению, этот опыт будет столь ценным?
– Пока я взрослела, Серена всегда была моим кумиром. Я помню, как смотрела ее матчи по телевизору, а потом и вживую, поэтому сама возможность находиться рядом с Сереной, наблюдать за ней и учиться у нее – это уже что-то особенное для меня. Мы будем вместе играть матчи в официальных соревнованиях и я смогу увидеть, как она мыслит на корте, как строит игру, как принимает решение. Думаю, я могу очень многому научиться.
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