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Радукану – о выступлении Хвалинской на RG-2026: Такие истории случаются в теннисе нечасто

Теннис
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Тем более они приятны

Радукану – о выступлении Хвалинской на RG-2026: Такие истории случаются в теннисе нечасто

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала сенсационное выступление польки Маи Хвалинской на Открытом чемпионате Франции.

"Очень редко случается, чтобы теннисистка прошла квалификацию и добралась до финала турнира. Мая проделала невероятную работу. Мне было очень приятно видеть, как хорошо она играла. То, как она прибавляла по ходу турнира, произвела большое впечатление, и я уверена, что это придаст ей много уверенности в будущем. Такие истории случаются в теннисе нечасто, поэтому было особенно приятно видеть, как Майя наслаждается моментом и получает удовольствие от игры. То, что удалось мне в 2021 году, пока никто не повторил, но предстоит еще много времени, и кто-то вполне может это сделать. Если это удалось мне, то смогут и другие" – сказала Эмма.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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