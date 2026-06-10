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Лидер швейцарского тенниса пропустит половину травяного сезона-2026
Очень плохие новости
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич не выступит на турнирах серии WTA500 в Лондоне и Берлине. Об этом сообщила сама спортсменка в социальных сетях.
Причина отказа – травма правой лодыжки.
Во втором круге турнира в Лондоне швейцарка должна была встретиться с местной Гарриет Дарт, которая теперь сыграет с "лаки лузером" Камиллой Рахимовой.
Напомним, что 31 мая Бенчич проиграла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции представительнице Украины Элине Свитолиной.
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