Лидер швейцарского тенниса пропустит половину травяного сезона-2026

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич не выступит на турнирах серии WTA500 в Лондоне и Берлине. Об этом сообщила сама спортсменка в социальных сетях.

Причина отказа – травма правой лодыжки.

Во втором круге турнира в Лондоне швейцарка должна была встретиться с местной Гарриет Дарт, которая теперь сыграет с "лаки лузером" Камиллой Рахимовой.

Напомним, что 31 мая Бенчич проиграла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции представительнице Украины Элине Свитолиной.