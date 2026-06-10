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Лидер швейцарского тенниса пропустит половину травяного сезона-2026

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Лидер швейцарского тенниса пропустит половину травяного сезона-2026

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич не выступит на турнирах серии WTA500 в Лондоне и Берлине. Об этом сообщила сама спортсменка в социальных сетях.

Причина отказа – травма правой лодыжки.

Во втором круге турнира в Лондоне швейцарка должна была встретиться с местной Гарриет Дарт, которая теперь сыграет с "лаки лузером" Камиллой Рахимовой.

Напомним, что 31 мая Бенчич проиграла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции представительнице Украины Элине Свитолиной.

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