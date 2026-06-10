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Лоренцо Музетти снялся с пятисотника в Лондоне

Теннис

Ранее теннисист заявил, что пропустит Уимблдон

Лоренцо Музетти снялся с пятисотника в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти снялся с турнира категории ATP-500, который пройдёт в Лондоне с 15 по 21 июня. Об этом пишет Spazio Tennis. Согласно источнику, спортсмена продолжает беспокоить травма мышцы бедра, полученная на "Мастерсе" в Риме. Он продолжит восстановление, чтобы сыграть на Уимблдоне.

Последний на данный момент матч Музетти провёл на турнире АТР-1000 в столице Италии, где проиграл норвежцу Касперу Рууду в 1/8 финала (3:6, 1:6). На "Ролан Гаррос" — 2026 он не выступал.

Уимблдон состоится спустя две недели после начала "пятисотника" и тоже пройдёт в Лондоне. Его действующий победитель — итальянец Янник Синнер.

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