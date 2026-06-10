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Надаль: Перес — лучший президент в истории Реала
По его мнению, Флорентино ещё не все сделал
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал переизбрание Флорентино Переса на пост президента мадридского "Реала". Выборы прошли 7 июня 2026 года, победу одержал действующий глава клуба, набрав около 65% голосов. В голосовании также участвовал бизнесмен Энрике Рикельме.
"Я не голосовал. Оба провели хорошие кампании, но в итоге это демократия, и победитель есть победитель. На мой взгляд, Флорентино Перес — лучший президент в истории "Реала". Думаю, его миссия ещё не завершена", — цитирует Надаля Marca.
Перес возглавляет "Реал" с 2000 года с двухлетним перерывом. За это время клуб завоевал 36 трофеев: семь побед в Лиге чемпионов, семь титулов чемпиона Испании, четыре Суперкубка УЕФА, пять Суперкубков Испании и три Межконтинентальных кубка. Надаль ранее заявлял, что рассматривает возможность однажды занять пост президента мадридского клуба.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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