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Надаль: Перес — лучший президент в истории Реала

Теннис
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По его мнению, Флорентино ещё не все сделал

Надаль: Перес — лучший президент в истории Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал переизбрание Флорентино Переса на пост президента мадридского "Реала". Выборы прошли 7 июня 2026 года, победу одержал действующий глава клуба, набрав около 65% голосов. В голосовании также участвовал бизнесмен Энрике Рикельме.

"Я не голосовал. Оба провели хорошие кампании, но в итоге это демократия, и победитель есть победитель. На мой взгляд, Флорентино Перес — лучший президент в истории "Реала". Думаю, его миссия ещё не завершена", — цитирует Надаля Marca.

Перес возглавляет "Реал" с 2000 года с двухлетним перерывом. За это время клуб завоевал 36 трофеев: семь побед в Лиге чемпионов, семь титулов чемпиона Испании, четыре Суперкубка УЕФА, пять Суперкубков Испании и три Межконтинентальных кубка. Надаль ранее заявлял, что рассматривает возможность однажды занять пост президента мадридского клуба.

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