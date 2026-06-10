Виталий Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Братиславе на отказе соперника

Украинский теннисист Виталий Сачко успешно преодолел второй круг грунтового турнира серии ATP Challenger в Братиславе (Словакия) и вышел в четвертьфинал соревнований.

В матче 1/8 финала соперником украинца был австралиец Танаси Коккинакис, который в свое время поднимался на 65-е место в мировом рейтинге ATP.

Поединок длился недолго, ведь при счете 5:2 в пользу Сачко в первом сете австралийский теннисист принял решение сняться с матча из-за проблем со здоровьем.

ATP Challenger Братислава. Грунт. 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 5:2, RET.

Для украинца это уже вторая победа на турнире. В стартовом раунде он уверенно справился с японцем Эсуке Ватануки.

В четвертьфинале Сачко встретится с представителем Чехии Петром Брунцликом, который занимает 350-е место в рейтинге ATP.