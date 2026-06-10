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Виталий Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Братиславе на отказе соперника
Продолжает борьбу за титул
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский теннисист Виталий Сачко успешно преодолел второй круг грунтового турнира серии ATP Challenger в Братиславе (Словакия) и вышел в четвертьфинал соревнований.
В матче 1/8 финала соперником украинца был австралиец Танаси Коккинакис, который в свое время поднимался на 65-е место в мировом рейтинге ATP.
Поединок длился недолго, ведь при счете 5:2 в пользу Сачко в первом сете австралийский теннисист принял решение сняться с матча из-за проблем со здоровьем.
ATP Challenger Братислава. Грунт. 1/8 финала
Виталий Сачко (Украина) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 5:2, RET.
Для украинца это уже вторая победа на турнире. В стартовом раунде он уверенно справился с японцем Эсуке Ватануки.
В четвертьфинале Сачко встретится с представителем Чехии Петром Брунцликом, который занимает 350-е место в рейтинге ATP.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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