Матч Снигур в Нидерландах перенесен на 11 июня

Погодные условия повлияли на расписание турнира на травяном покрытии серии WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч 1/8 финала с участием украинской теннисистки Дарьи Снигур (WTA 84) против венгерки Панны Удварди (WTA 65) не смог завершиться в среду, 10 июня, из-за ливня. Матч официально перенесен на четверг.

На момент остановки игры теннисистки успели обменяться сетами — Снигур уверенно взяла первый сет (6:4), но уступила во втором (3:6). В решающем третьем сете при счете 2:4 в пользу Удварди матч был остановлен.

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Точное время возобновления поединка 11 июня организаторы обещают объявить позже.