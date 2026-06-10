  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Матч Снигур в Нидерландах перенесен на 11 июня
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Снигур в Нидерландах перенесен на 11 июня

Теннис
Обновлено

Украинке придется совершать камбек

Матч Снигур в Нидерландах перенесен на 11 июня

фото - btu.org.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Погодные условия повлияли на расписание турнира на травяном покрытии серии WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч 1/8 финала с участием украинской теннисистки Дарьи Снигур (WTA 84) против венгерки Панны Удварди (WTA 65) не смог завершиться в среду, 10 июня, из-за ливня. Матч официально перенесен на четверг.

На момент остановки игры теннисистки успели обменяться сетами — Снигур уверенно взяла первый сет (6:4), но уступила во втором (3:6). В решающем третьем сете при счете 2:4 в пользу Удварди матч был остановлен.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Точное время возобновления поединка 11 июня организаторы обещают объявить позже.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Виталий Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Братиславе на отказе соперника
yellow-arrow
Надаль: Перес — лучший президент в истории Реала
yellow-arrow
Лоренцо Музетти снялся с пятисотника в Лондоне
Дарья Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости