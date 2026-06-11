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Серена Уильямс узнала имя соперницы в парном турнире в Берлине

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Серена Уильямс узнала имя соперницы в парном турнире в Берлине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс примет участие в парном разряде турнира WTA-500 в Берлине, Германия, с чешкой Каролиной Муховой, сообщает The Times.

Уильямс вернулась на корт после того, как в 2022 году заявила о завершении карьеры. Теннисистка впервые за четыре года участвует в турнирах WTA-тура, дебютировав в парном разряде соревнований WTA-500 в Лондоне, Великобритания.

Турнир в Берлине пройдёт с 15 по 21 июня.

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