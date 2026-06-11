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Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Гертогенбосе
Так держать, Дарья
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №84) победила во втором круге турнира серии WTA250 в Гертогенбосе. В поединке 1/8 финала соревнований наша спортсменка одолела представительницу Венгрии Панну Удварди (WTA №65).
Счет матча 2-1 (4-6; 6-3; 6-4). В активе украинки 1 подача на вылет, 5 из 9 реализованных брейки, 7 из 11 отыгранных брейки, а в пассиве – 2 двойных ошибки.
Спортсменки играли между собой впервые, счет стал 1-0 в пользу украинки. В следующем матче Снегирь сыграет против представительницы США Робин Монтгомери.
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