Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Гертогенбосе

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №84) победила во втором круге турнира серии WTA250 в Гертогенбосе. В поединке 1/8 финала соревнований наша спортсменка одолела представительницу Венгрии Панну Удварди (WTA №65).

Счет матча 2-1 (4-6; 6-3; 6-4) . В активе украинки 1 подача на вылет, 5 из 9 реализованных брейки, 7 из 11 отыгранных брейки, а в пассиве – 2 двойных ошибки.

Спортсменки играли между собой впервые, счет стал 1-0 в пользу украинки. В следующем матче Снегирь сыграет против представительницы США Робин Монтгомери.