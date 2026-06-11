Космические деньги: Уимблдон рекордно увеличил призовые в 2026 году

Призовой фонд Уимблдона в 2026 году составит рекордные для соревнований 74,35 миллиона евро.

По сравнению с прошлым годом, общий рост призового фонда составил 20%.

Чемпионы и финалисты в одиночном разряде среди женщин и мужчин получат 3,6 млн фунтов (рост на 20%) и 1,8 млн фунтов (рост на 18%) соответственно.

Вылетевшие в первом раунде в одиночном разряде теннисисты получат 80 тыс. футнтов (рост на 21%), а общий призовой фонд квалификационного турнира составляет 6,2 млн фунтов (рост на 25%).

Турнир "Большого шлема" пройдет с 29 июня по 12 июля на травяных кортах в Лондоне.