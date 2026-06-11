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Свитолина пересекла историческую отметку по сумме заработанных призовых

Теннис
Обновлено

Таких не много

Свитолина пересекла историческую отметку по сумме заработанных призовых

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина пересекла отметку в 30 миллионов долларов заработанных призовых. Наша спортсменка стала лишь 12 теннисисткой в ​​истории, кому удалось заработать такие средства на корте.

Лидером рейтинга является американка Серена Уильямс (94,8 миллиона долларов), вторая позиция у действующей первой ракетки планеты Арины Соболенко (49,8), а ТОП-3 замыкает полька Ига Свентек (45,6).

ТОП-5 украинских теннисисток по заработанным призовым

  • 1. Элина Свитолина – 30,03 млн. долларов
  • 2. Марта Костюк – 9,1 млн. долларов
  • 3. Леся Цуренко – 6,9 млн. долларов
  • 4. Даяна Ястремская – 6,5 млн. долларов
  • 5. Ангелина Калинина – 4,7 млн. долларов
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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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