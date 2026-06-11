Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина пересекла историческую отметку по сумме заработанных призовых
Таких не много
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина пересекла отметку в 30 миллионов долларов заработанных призовых. Наша спортсменка стала лишь 12 теннисисткой в истории, кому удалось заработать такие средства на корте.
Лидером рейтинга является американка Серена Уильямс (94,8 миллиона долларов), вторая позиция у действующей первой ракетки планеты Арины Соболенко (49,8), а ТОП-3 замыкает полька Ига Свентек (45,6).
ТОП-5 украинских теннисисток по заработанным призовым
- 1. Элина Свитолина – 30,03 млн. долларов
- 2. Марта Костюк – 9,1 млн. долларов
- 3. Леся Цуренко – 6,9 млн. долларов
- 4. Даяна Ястремская – 6,5 млн. долларов
- 5. Ангелина Калинина – 4,7 млн. долларов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Мексика — ЮАР. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 11.06.2026
- Зинченко: я жил в гараже, там у меня были кровать, туалет и душ
- ПСЖ получил официальное предложение от клуба АПЛ по трансферу Забарного
- Янник Синнер находится в миланской больнице
- Неожиданно! Девушка форварда Шахтёра объявила о разрыве отношений с футболистом
- Возлюбленная вингера Динамо покорила сеть стройной фигурой на Тенерифе
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000