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Анисимова рассказала о секрете успеха игры на траве

Теннис

У нее действительно неплохо получается

Анисимова рассказала о секрете успеха игры на траве

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, в чем ее секрет хороших выступлений на травяном покрытии.

– Почему, по-вашему, ваша игра так хорошо подходит для травы? Это связано с передвижением по корту или, возможно, с низким отскоком мяча?

– Конечно, такие вещи нужно учитывать. На траве важно хорошо приспосабливаться к низкому отскоку мяча, но вообще я считаю, что мой агрессивный стиль игры очень хорошо подходит для этого покрытия. Раньше я уже не раз демонстрировала, что могу максимально использовать свои сильные стороны именно на траве. Поэтому надеюсь, что в этом году все снова сложится удачно, и мне удастся провести еще один успешный сезон на этом покрытии.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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