Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анисимова рассказала о секрете успеха игры на траве
У нее действительно неплохо получается
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, в чем ее секрет хороших выступлений на травяном покрытии.
– Почему, по-вашему, ваша игра так хорошо подходит для травы? Это связано с передвижением по корту или, возможно, с низким отскоком мяча?
– Конечно, такие вещи нужно учитывать. На траве важно хорошо приспосабливаться к низкому отскоку мяча, но вообще я считаю, что мой агрессивный стиль игры очень хорошо подходит для этого покрытия. Раньше я уже не раз демонстрировала, что могу максимально использовать свои сильные стороны именно на траве. Поэтому надеюсь, что в этом году все снова сложится удачно, и мне удастся провести еще один успешный сезон на этом покрытии.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Под Костюком зашаталось? Источник назвал нового тренера и спортивного директора Динамо
- ПСЖ получил официальное предложение от клуба АПЛ по трансферу Забарного
- Трубин попал в сферу интересов будущего участника Лиги чемпионов
- WTA обновили рейтинг: Свитолина остается в ТОП-10, новый рекорд Костюк
- Неожиданно! Девушка форварда Шахтёра объявила о разрыве отношений с футболистом
- Какая красавица! Возлюбленная Мудрика покорила поклонников новым образом