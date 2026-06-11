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Ястремская не смогла завершить матч второго круга турнира в Гертогенбосе
Придется доигрывать завтра
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла доиграть матч 1/8 финала турнира серии WTA250 в Гертогенбосе. Наша спортсменка в поединке против австралийки Айлы Томлянович при счете 6-4; 4-6; 1-0 вынуждена была покинуть корт из-за ливня, который начался на главной арене соревнований.
Поединок придется доигрывать завтра, 12 июня.
Напомним, что сегодня ранее в четвертьфинал турнира в Гертогенбосе пробилась украинка Дарья Снигур.
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