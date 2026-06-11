Ястремская не смогла завершить матч второго круга турнира в Гертогенбосе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла доиграть матч 1/8 финала турнира серии WTA250 в Гертогенбосе. Наша спортсменка в поединке против австралийки Айлы Томлянович при счете 6-4; 4-6; 1-0 вынуждена была покинуть корт из-за ливня, который начался на главной арене соревнований.

Поединок придется доигрывать завтра, 12 июня.

Напомним, что сегодня ранее в четвертьфинал турнира в Гертогенбосе пробилась украинка Дарья Снигур.