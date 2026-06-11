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Какой ужас: Костюк показала травму правой лодыжки. Фото

Теннис

Она вообще сможет играть в этом году

Какой ужас: Костюк показала травму правой лодыжки. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым фото. Девушка показала свою правую ногу. Два дня назад наша спортсменка отменила свое выступление на турнире серии WTA500 в Лондоне из-за травмы правой лодыжки. Соответствующий кадр Марта опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Какой ужас: Костюк показала травму правой лодыжки. Фото - изображение 1

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