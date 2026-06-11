Какой ужас: Костюк показала травму правой лодыжки. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым фото. Девушка показала свою правую ногу. Два дня назад наша спортсменка отменила свое выступление на турнире серии WTA500 в Лондоне из-за травмы правой лодыжки. Соответствующий кадр Марта опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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