  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Снигур прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Гертогенбосе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снигур прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Гертогенбосе

Теннис
Обновлено

Не сбавлять обороты

Снигур прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Гертогенбосе

Федерація тенісу України

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур прокомментировала победу в матче 1/8 финала турнира серии WTA250 в Гертогенбосе.

"Это был действительно трудный матч. Панна играла так хорошо. Но сегодня я отыграла получше в этих четырех геймах. Пожалуй, это впервые в моей карьере, когда я играла один матч в течение двух дней. Это что-то новое для меня, поэтому я пыталась сделать все как можно лучше, пыталась играть розыгрыш за розыгрышем. И это сработало.

Думаю, что сегодня погода и условия были лучше для меня, потому что вчера мы играли вечером, а по моему мнению, сегодняшние условия больше подходят мне. Это приятно, я счастлива, что впервые сыграю в четвертьфинале на траве. Похоже, что я в это верила? Именно так, потому что я тяжело работала дома на тренировочных кортах. Поэтому, да, это приятно" – сказала Дарья.

Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Гертогенбосе

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Какой ужас: Костюк показала травму правой лодыжки. Фото
yellow-arrow
Ястремская не смогла завершить матч второго круга турнира в Гертогенбосе
yellow-arrow
Анисимова рассказала о секрете успеха игры на траве
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости