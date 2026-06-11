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Снигур прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Гертогенбосе
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Федерація тенісу України
Украинская теннисистка Дарья Снигур прокомментировала победу в матче 1/8 финала турнира серии WTA250 в Гертогенбосе.
"Это был действительно трудный матч. Панна играла так хорошо. Но сегодня я отыграла получше в этих четырех геймах. Пожалуй, это впервые в моей карьере, когда я играла один матч в течение двух дней. Это что-то новое для меня, поэтому я пыталась сделать все как можно лучше, пыталась играть розыгрыш за розыгрышем. И это сработало.
Думаю, что сегодня погода и условия были лучше для меня, потому что вчера мы играли вечером, а по моему мнению, сегодняшние условия больше подходят мне. Это приятно, я счастлива, что впервые сыграю в четвертьфинале на траве. Похоже, что я в это верила? Именно так, потому что я тяжело работала дома на тренировочных кортах. Поэтому, да, это приятно" – сказала Дарья.
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