Снигур прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Гертогенбосе

Украинская теннисистка Дарья Снигур прокомментировала победу в матче 1/8 финала турнира серии WTA250 в Гертогенбосе.

"Это был действительно трудный матч. Панна играла так хорошо. Но сегодня я отыграла получше в этих четырех геймах. Пожалуй, это впервые в моей карьере, когда я играла один матч в течение двух дней. Это что-то новое для меня, поэтому я пыталась сделать все как можно лучше, пыталась играть розыгрыш за розыгрышем. И это сработало.

Думаю, что сегодня погода и условия были лучше для меня, потому что вчера мы играли вечером, а по моему мнению, сегодняшние условия больше подходят мне. Это приятно, я счастлива, что впервые сыграю в четвертьфинале на траве. Похоже, что я в это верила? Именно так, потому что я тяжело работала дома на тренировочных кортах. Поэтому, да, это приятно" – сказала Дарья.