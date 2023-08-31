Шериф - Рома онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шериф - Рома 21.09.2023, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Шериф (Тирасполь) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Шериф.

Дата проведення матчу: 21.09.2023

Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Бордин и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шериф (Тирасполь)

Рік заснування Шериф (Тирасполь): 1997

Країна: Молдова



Предыдущий поединок команди Шериф був зіграний проти КІ Клаксвік - 31.08.2023, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шериф.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Предыдущий матч команди Рома був зіграний проти Емполі - 17.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

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