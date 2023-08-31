  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шериф - Рома Дивитися онлайн
У тренді

Шериф - Рома онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 21 вересня 2023, 19:45 - Шериф . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Андрис Трейманис
Рейтинг матчу:
Шериф
Тирасполь
1 - 2
Оновити
79'
Рома
Рим
Дивитись трансляцію
Хід матчу
28' Sanches, Renato Вийшов: Paredes, Leandro 45' Talal, Amine 45' Paredes, Leandro
56' Cristante, Bryan 57' Tovar, Cristian 61' El Shaarawy, Stephan Вийшов: Пауло Дібала 61' Нікола Залевський Вийшов: Леонардо Спінаццола 62' Aouar, Houssem Вийшов: Едоардо Бове 65' Ромелу Лукаку 71' Ankeye, David Akpan
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Шериф
30%
Нічия
30%
Рома
41%
Цікаві факти
  • FC Sheriff Tiraspol have won 7 home matches in a row.
  • FC Sheriff Tiraspol haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • AS Roma have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • AS Roma have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • FC Sheriff Tiraspol wins 1st half in 48% of their matches, AS Roma in 32% of their matches.
  • FC Sheriff Tiraspol wins 48% of halftimes, AS Roma wins 32%.
  • When FC Sheriff Tiraspol leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Sheriff Tiraspol is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In UEFA Europa League, FC Sheriff Tiraspol has better performance than AS Roma.
  • FC Sheriff Tiraspol's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • FC Sheriff Tiraspol scores 1.91 goals when playing at home and AS Roma scores 1.11 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Шериф
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
31.08.2023 - 20:00 Шериф 2 - 1 Завершено КІ Клаксвік В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
24.08.2023 - 21:45 КІ Клаксвік 1 - 1 Завершено Шериф Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
17.08.2023 - 21:00 БАТЕ 2 - 2 Завершено Шериф Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
10.08.2023 - 20:00 Шериф 5 - 1 Завершено БАТЕ В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
02.08.2023 - 20:00 Маккабі 4 - 1 Завершено Шериф П
Показати більше
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
17.09.2023 - 21:45 Рома 7 - 0 Завершено Емполі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.09.2023 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.08.2023 - 21:45 Еллас Верона 2 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2023/2024
20.08.2023 - 19:30 Рома 2 - 2 Завершено Салернітана Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Спеція В
Показати більше
Головні події
Ankeye, David Akpan
71'
65'
Ромелу Лукаку ГООЛ!
62'
Aouar, Houssem
Вийшов: Едоардо Бове
61'
El Shaarawy, Stephan
Вийшов: Пауло Дібала
61'
Нікола Залевський
Вийшов: Леонардо Спінаццола
ГООЛ! Tovar, Cristian
57'
56'
Cristante, Bryan
Talal, Amine
45'
45'
Paredes, Leandro ГООЛ!
28'
Sanches, Renato
Вийшов: Paredes, Leandro
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Шериф
30%
Нічия
30%
Рома
41%
Склади команд
35
Максим Коваль
28
Artunduaga, Alejandro
4
Garananga, Munashe
15
Gabi, Kiki
23
Tovar, Cristian
8
Moreira Fernandes, Joao Paulo
69
Ademo, Peter
20
Zohouri, Armel Junior
17
Ngom Mbekeli, Jerome
14
Talal, Amine
30
Ankeye, David Akpan
99
Svilar, Mile
14
Дiего Льоренте
5
N Dicka, Evan
23
Mancini, Gianluca
2
Рік Карсдорп
20
Sanches, Renato
4
Cristante, Bryan
22
Aouar, Houssem
92
El Shaarawy, Stephan
90
Ромелу Лукаку
59
Нікола Залевський
Стартовий склад
  • 17
    Ngom Mbekeli, Jerome
    Захисник
  • 14
    Talal, Amine
    Півзахисник
    45
  • 30
    Ankeye, David Akpan
    Форвард
    71
  • 8
    Moreira Fernandes, Joao Paulo
  • 69
    Ademo, Peter
    Півзахисник
  • 20
    Zohouri, Armel Junior
    Захисник
  • 28
    Artunduaga, Alejandro
    Півзахисник
  • 4
    Garananga, Munashe
    Захисник
  • 15
    Gabi, Kiki
    Півзахисник
  • 23
    Tovar, Cristian
    Захисник
    57
  • 35
    Максим Коваль
    Воротар
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
    61
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
    65
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
    61
  • 2
    Рік Карсдорп
    Півзахисник
  • 20
    Sanches, Renato
    Півзахисник
    28
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
    56
  • 22
    Aouar, Houssem
    Півзахисник
    62
  • 14
    Дiего Льоренте
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Бордин
  • Жозе Моуриньо
Статистика матчу
3
Кутові
1
42%
Володіння м'ячем
58%
6
Удари повз
4
Блоковано ударів
3
12
Штрафні
10
Офсайди
1
10
Фоли
11
2
Удари в отвір
4
2
Сейви
1
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Шериф - Рома
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
74'
Рома в позиційній атаці намагається хоча б не дати суперникам тримати м'яч.
72'
Дібала вистрілив із зони перед штрафним, але влучив у захисника перед собою.
70'
Заміна
Рікардіньйо вийшов замість Анкеє.
67'
Рома почала тягнути ігровий час, хоча важко сказати, коли вона сьогодні цим не займалась.
65'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дібала змістився з правого флангу з передачею на Лукаку до штрафного через ноги Крістанте, який зіграв п'ятою, а нападник продавив захисників та пробив у правий нижній кут.
63'
Рома наразі намагається закріпитись перед чужим штрафним.
61'
Заміна
Бове замінив Ауара.
61'
Заміна
Спінаццола грає замість Залевського.
60'
Заміна
Дібала вийшов замість Ель Шаараві.
57'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кутовий із правого флангу від Талаля завершився панікою в центрі штрафного з блокованими ударами, але Товар у підсумку добив відскок у сітку.
56'
Жовта картка
Крістанте попереджений за фол проти Артундуаги в центрі поля.
55'
Коваль у центрі власного штрафного перехопив закидання на Лукаку.
52'
Гаранангу в центрі поля збив Крістанте.
50'
Шериф намагається агресивно діяти поблизу до чужого штрафного.
47'
Небезпечний момент
Нгом від центрального коля пролетів до правого флангу контратаки повз Ндіка, але пробив із-за меж штрафного над ближньою дев'яткою.
46'
Рома кинулась у пресинг на чужу половину поля.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Узагалі з нічого забила Рома в таймі, у якому вона навіть не намагалась грати в атакувальний футбол. Шериф теж не мав особливого успіху у володінні м'ячем, але хоча б у стійку влучав. А тут цей прикрий для Коваля рикошет.
Інфо
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Просто безглуздий м'яч пропустив Коваль через рикошет від Кікі, який у центрі штрафного намагався перехопити глибоку подачу Паредеса зі стандарту.
45+3'
Жовта картка
Талаль біля центрального кола полетів прямою ногою в голову Манчіні.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 3 хв.
44'
Інфо
Рома завершує тайм так само, як і проводила його — у центрі поля. 58% контролю м'яча.
42'
Нгом на лівому фланзі атаки зачепився за м'яч, проте в боротьбі з черговим суперником випустив його за лицьову.
40'
Кікі на правому фданзі захисту стрибком у ноги поклав Лукаку на газон.
37'
Небезпечний момент
Паредес перехопив м'яч перед чужим штрафним, після чого одразу зіграв на хід до лівого флангу штрафного на Ель Шаараві, але той пробив слабенько до рук Коваля.
34'
Небезпечний момент
Штанга! Нгом у центрі штрафного завершував подачу з правого флангу ударом зльоту, але спрямував м'яч у правий каркас воріт.
32'
Багато боротьби в повітрі, як би Рома й не намагалась цього уникати.
30'
Залевські не зачепився за передачу на лівий фланг атаки, після чого сфолив проти Кікі.
28'
Шериф перехопив ініціативу, однак теж нікуди не поспішає. Саншеша тим часом замінили на Паредеса.
26'
Артундуага жбурнув аут із лівого флангу аж на межу воротарського, але там розібрався Свілар.
24'
Небезпечний момент
Крістанте здалеку з правого флангу низом спрямував м'яч до рук Ковалью в центр воріт.
22'
Є якісь спроби проводити хвилі атак від Роми, але це радше штиль.
20'
Крістанте прочитав спробу Анкеє вискочити до контратаки через центральну зону.
18'
Майже не має активних дій від групи атаки Роми, ось команда й стоїть.
16'
Шериф спробував атакувати, але позиційний наступ був невдалим.
14'
Не відходить від центральної лінії з м'ячем Рома.
12'
Небагато чого дозволяє Шериф суперникам наразі, тож Рома відверто буксує.
10'
Нгом на лівому фланзі атаки штовхнув у спину Льоренте.
9'
Офсайд
Лукаку в офсайді під час короткої передачі в дотик на правий фланг штрафного від Ауара.
8'
Дальній постріл із зони перед штрафним від Саншеша приняв на себе захисник.
7'
Невдала спроба Карсдорпа зіграти в стінку з партнером на правому фланзі атаки.
5'
Рома взагалі нікуди не поспішає та грається з м'ячем у центрі поля.
3'
Кутовий
Подачу кутового з правого флангу Коварж на ближній продовжував до воріт, але партнер не встиг вставити ногу.
2'
Раптово зачепився на лівому фланзі атаки за м'яч Заурі, але простріл на дальню завершився лише кутовим.
1'
Шериф розпочав у низькому блоці.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Патрісіу, Бур, Белотті, Паредес, Челік, Дібала, Спінаццола, Бове, Пагано, Пізіллі, Манчіні, Д'Алессіо.
Рома: Свілар — Льоренте, Н'Діка, Манчіні — Карсдорп, Саншеш, Крістанте, Ауар — Ель-Шаараві, Лукаку, Залевські.
Запасні: Страістарь, Пащенко, Рікардіньйо, Апостолакіс, Беркай, Дижинарь, Коліш, Боцан, Новіков, Луваннюр.
Шериф: Коваль — Товар, Кікі, Гаранага, Артундуага — Зоурі, Адемо, Паулу — Анкеє, Талаль, Нгом-Мбекелі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Андріс Трейманіс (Кулдига, Латвія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи G. На полі стадіону Шериф (Тирасполь, Молдова) зіграють тираспольський Шериф та римська Рома.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
Останні матчі
Завершено 05:30 - Сьогодні Портленд Тімберс Портленд Тімберс 2 Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 4 Міннесота Юнайтед Міннесота Юнайтед 3 Завершено 04:30 - Сьогодні Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1 Даллас Даллас 3 Завершено 04:30 - Сьогодні Колорадо Репідз Колорадо Репідз 1 Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 2 Завершено 03:30 - Сьогодні Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Шериф - Рома 21.09.2023, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Шериф (Тирасполь) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Шериф.

Дата проведення матчу: 21.09.2023
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Бордин и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шериф - Рома можна подивитися 21.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шериф - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шериф (Тирасполь)
Рік заснування Шериф (Тирасполь): 1997
Країна: Молдова

Предыдущий поединок команди Шериф був зіграний проти КІ Клаксвік - 31.08.2023, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шериф.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команди Рома був зіграний проти Емполі - 17.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

Слідкуйте за результатами матчу Шериф - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.