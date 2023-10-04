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Порту - Барселона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 04 жовтня 2023, 22:00 - Эштадиу до Драгау . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Порту
Порту
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Порту
28%
Нічия
31%
Барселона
41%
Цікаві факти
  • FC Porto have a winning streak of 3 matches.
  • FC Porto haven't lost in their last 7 games.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 12 games.
  • FC Barcelona have lost none of their last 5 away matches.
  • Wenderson Galeno is FC Porto's top scorer with 2 goals. Joao Felix has scored 2 times for FC Barcelona.
  • FC Porto have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Porto wins 1st half in 48% of their matches, FC Barcelona in 48% of their matches.
  • FC Porto wins 48% of halftimes, FC Barcelona wins 48%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When FC Porto leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When FC Porto is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Porto has better performance than FC Barcelona.
  • FC Porto scores 2.18 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.83 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than FC Porto's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Порту
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Барселона
Суперкубок УЕФА 2010/2011
26.08.2011 - 21:45 Барселона 2 - 0 Завершено Порту
Останні матчі - Порту
Чемпіонат Португалії 2023/2024
29.09.2023 - 22:15 Бенфіка 1 - 0 Завершено Порту П
Чемпіонат Португалії 2023/2024
23.09.2023 - 22:30 Порту 2 - 1 Завершено Жил Вісенте В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Шахтар 1 - 3 Завершено Порту В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
03.09.2023 - 20:00 Порту 1 - 1 Завершено Арока Н
Чемпіонат Португалії 2023/2024
28.08.2023 - 22:15 Rio Ave 1 - 2 Завершено Порту В
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.09.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.09.2023 - 22:30 Мальорка 2 - 2 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Барселона 5 - 0 Завершено Ройял Антверпен В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.09.2023 - 22:05 Барселона 5 - 0 Завершено Бетіс В
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Новини команд
Порту - Барселона: дивитися онлайн, пряма відеотрансляція 04.10.2023 в 12:58 Порту - Барселона: дивитися онлайн, пряма відеотрансляція Матч конкурентів Шахтаря в групі Ліги чемпіонів – дивитися пряму трансляцію
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Порту – Барселона. Анонс і прогноз матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 04.10.2023 в 15:27 Порту – Барселона. Анонс і прогноз матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "драконами" і "синьо-гранатовими" в рамках головного клубного європейського турніру
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Порту
28%
Нічия
31%
Барселона
41%
LIVE
Трансляція матчу Порту - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Судитиме матч англійський арбітр Ентоні Тейлор
Головний тренер Порту: Сержіу Консейсау
На лаві запасних: Консейсан, Намасо, Жейм, Ніко, Боржес, Груїч, Еванілсон, Клаудіу Рамос, Мартінес, Наварро, Санчес, Франко
Інфо
Стартовий склад Порту (4-2-3-1): Кошта - Венделл, Кармо, Кардозу, Жуан Маріу - Еусткіо, Варела, Галену, Баро, Пепе - Теремі
Головний тренер Барселони: Хаві
На лаві запасних: Алонсо, Астралага, Касадо, Крістенсен, Лопес, Мартінес, Пенья, Роберто, Торрес
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): Тер Штеген - Бальде, Кенде, Араухо, Канселу - Гюндоган, Ромеу, Гаві - Жоау Феілкс, Левандовський, Ямал
В першому раунді в групі Н Порту на виїзді переграв донецький Шахтар з рахунком 3:1. Барселона, в свою чергу, приймала в гостях Антверпен, який розтрощила з рахунком 5:0. Наразі команди ділять першу сходинку турнірної таблиці, сьогоднішні гості номінально вище завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів
Матч пройде в Порту на стадіоні "Ештадіу ду Драгау" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Доброго вечора, любі поціновувачі футболу! Сьогодні Ua-Football проведе для вас текстову трансляцію матчу другого туру Ліги чемпіонів в групі Н Порту - Барселона
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Останні матчі
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Анонс матчу Порту - "Барселона" 04.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Порту (Порту) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Эштадиу до Драгау.

Дата проведення матчу: 04.10.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Порту (Порту) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Порту залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Порту у попередньому футбольному матчі 26.08.2011 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Порту - "Барселона" можна подивитися 04.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Порту - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший поединок команди Порту був зіграний проти Бенфіка - 29.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти "Севілья" - 29.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Порту - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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