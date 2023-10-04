Порту - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Порту - "Барселона" 04.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Порту (Порту) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Эштадиу до Драгау.

Дата проведення матчу: 04.10.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Порту (Порту) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Порту залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Порту у попередньому футбольному матчі 26.08.2011 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту (Порту)

Рік заснування Порту (Порту): 1893

Країна: Португалия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Прошедший поединок команди Порту був зіграний проти Бенфіка - 29.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти "Севілья" - 29.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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