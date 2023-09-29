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Боруссія - Мілан онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 04 жовтня 2023, 22:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Боруссія
Дортмунд
До початку
00 : 00 : 00
Мілан
Милан
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
34%
Нічия
32%
Мілан
34%
Цікаві факти
  • Borussia Dortmund haven't lost in any of their last 23 home matches.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 47% of their matches, AC Milan in 48% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 47% of halftimes, AC Milan wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Borussia Dortmund.
  • On their last meeting Borussia Dortmund won by 2 goals.
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • Borussia Dortmund have lost just 1 of their last 3 games against AC Milan (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Borussia Dortmund won 2, AC Milan won 1, 0 draws.
  • Borussia Dortmund scores 1.33 goals in a match against AC Milan and AC Milan scores 0.67 goals against Borussia Dortmund (on average).
  • Average number of goals in meetings between Borussia Dortmund and AC Milan is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Borussia Dortmund and AC Milan is 1.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Borussia Dortmund scores 3.18 goals when playing at home and AC Milan scores 1.23 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
29.09.2023 - 21:30 Хоффенхайм 1 - 3 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
23.09.2023 - 16:30 Боруссія 1 - 0 Завершено Вольфсбург В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
16.09.2023 - 16:30 Фрайбург 2 - 4 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
01.09.2023 - 21:30 Боруссія 2 - 2 Завершено Гайденгайм Н
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.09.2023 - 19:30 Кальярі 1 - 3 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2023/2024
23.09.2023 - 16:00 Мілан 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 19:45 Мілан 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 Інтер 5 - 1 Завершено Мілан П
Показати більше
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
34%
Нічия
32%
Мілан
34%
LIVE
Трансляція матчу "Боруссія" - Мілан
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
Інфо
Арбітр — Шимон Марчиняк (Польща).
Запасні: Лотка (в), Маєр (в), Адеємі, Алле, Байно-Гіттенс, Вольф, Зюле, Мукоко, Нмеча, Рейна.
Інфо
Стартовий склад Борусії: Кобель — Бенсебаїні, Шлоттербек, Хуммельс, Рюерсон — Озкан, Джан (к) — Мален, Ройс, Брандт — Фюллькруг. Головний тренер — Едін Терзич.
Запасні: Міранте (в), Спортьєлло (в), Адлі, Бартезагі, Йович, К’єр, Окафор, Флоренці, Чуквуезе.
Інфо
Стартовий склад Мілана: Меньян — Ернандес, Томорі, Тіав, Калабрія (к) — Рейндерс, Побега, Муса — Леау, Жиру, Пулішич. Головний тренер — Стефано Піолі.
Россонері в першому раунді не дотиснули Ньюкасл за повної ігрової переваги (0-0). «Джмелі» по ділу поступилися ПСЖ (0-2).
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Борусія Дортмунд – Мілан.
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Анонс матчу "Боруссія" - Мілан 04.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 04.10.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - Мілан можна подивитися 04.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - Мілан, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Предыдущий поединок команди "Боруссія" був зіграний проти Хоффенхайм - 29.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Милан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команди Мілан був зіграний проти Лаціо - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мілан.

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - Мілан онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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