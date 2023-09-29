Боруссія - Мілан онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Боруссія" - Мілан 04.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 04.10.2023

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Эдин Терзич



Предыдущий поединок команди "Боруссія" був зіграний проти Хоффенхайм - 29.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)

Рік заснування Милан (Милан): 1899

Країна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Предыдущий матч команди Мілан був зіграний проти Лаціо - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мілан.

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