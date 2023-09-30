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Ліверпуль - Юніон Сент-Жілуаз онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 05 жовтня 2023, 22:00 - Энфилд . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Мортен Крог
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Юніон Сент-Жілуаз
Сен-Жиль
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
37%
Нічия
32%
Юніон Сент-Жілуаз
31%
Цікаві факти
  • Liverpool FC have a winning streak of 7 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 9 games.
  • Liverpool FC have won 4 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Union Saint-Gilloise have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 36% of their matches, Union Saint-Gilloise in 45% of their matches.
  • Liverpool FC wins 36% of halftimes, Union Saint-Gilloise wins 45%.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Union Saint-Gilloise leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Union Saint-Gilloise is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Union Saint-Gilloise's.
  • Liverpool FC scores 2.26 goals when playing at home and Union Saint-Gilloise scores 2.2 goals when playing away (on average).
  • Union Saint-Gilloise have a winning streak of 3 matches.
  • Union Saint-Gilloise haven't lost in their last 4 games.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 19:35 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 23-25
21.09.2023 - 19:45 LASK Linz 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 14:30 Вулверхемптон 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Юніон Сент-Жілуаз
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
01.10.2023 - 14:30 Юніон Сент-Жілуаз 3 - 1 Завершено Шарлеруа В
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
28.09.2023 - 19:30 Моленбек 2 - 3 Завершено Юніон Сент-Жілуаз В
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
24.09.2023 - 17:00 Серкль Брюгге 0 - 2 Завершено Юніон Сент-Жілуаз В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
21.09.2023 - 19:45 Юніон Сент-Жілуаз 1 - 1 Завершено Тулуза Н
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
16.09.2023 - 19:15 Юніон Сент-Жілуаз 0 - 2 Завершено Генк П
Показати більше
Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
37%
Нічия
32%
Юніон Сент-Жілуаз
31%
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Юніон Сент-Жілуаз"
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Арбітр — Мортен Крог (Данія).
Запасні: Мрозек (в), Ярош (в), ван Дейк, Гомес, Джонс, Діас, Доук, Макаллістер, Матіп, Робертсон, Собослай, Чамберс.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон — Цімікас, Кванса, Конате, Трент — Елліот, Ендо, Гравенберх — Жота, Нуньєс, Салах. Головний тренер — Юрген Клопп.
Запасні: Венссенс (в), Імбрехтс (в), Лейсен, Теклаб, Екерт, Лапуссен, Расмуссен, Родрігес, Садікі, Сайкс, Хейгевелде.
Інфо
Стартовий склад Юніона: Моріс — Терхо, Мачіда, Берджесс, Макаллістер, Кастро-Монтес — Пуертас, Ванхутте, Амані — Амура, Нільссон. Головний тренер — Александер Блессін.
Червоні в першому турі перемогли ЛАСК, а бельгійці поділили очки з Тулузою.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру групового етапу Ліги Європи Ліверпуль – Юніон Сен-Жилуа.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Юніон Сент-Жілуаз" 05.10.2023, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Юніон Сент-Жілуаз" (Сен-Жиль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 05.10.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Юніон Сент-Жілуаз" можна подивитися 05.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Юніон Сент-Жілуаз", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Тоттенхем" - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Юніон Сент-Жілуаз" (Сен-Жиль)
Рік заснування "Юнион Сент-Жилуаз" (Сен-Жиль): 1897
Країна: Бельгия

Прошедший поединок команди "Юніон Сент-Жілуаз" був зіграний проти Шарлеруа - 01.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Бельгії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Юніон Сент-Жілуаз".

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