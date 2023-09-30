Ліверпуль - Юніон Сент-Жілуаз онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - "Юніон Сент-Жілуаз" 05.10.2023, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Юніон Сент-Жілуаз" (Сен-Жиль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 05.10.2023

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Тоттенхем" - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Юніон Сент-Жілуаз" (Сен-Жиль)

Рік заснування "Юнион Сент-Жилуаз" (Сен-Жиль): 1897

Країна: Бельгия



Прошедший поединок команди "Юніон Сент-Жілуаз" був зіграний проти Шарлеруа - 01.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Бельгії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Юніон Сент-Жілуаз".

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