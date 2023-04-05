Манчестер Юнайтед - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Близький Манчестер Юнайтед до встановалення історичного досягнення: вперше за 61 рік тричі поспіль програти на "Олд Траффорд". Брентфорд грає спокійно, виважено. У той же час в господарів немає структури гри і практично немає загострень. А ще як голкіпер і оборона підведуть...