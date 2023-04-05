  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Юнайтед - Брентфорд Дивитися онлайн
У тренді

Манчестер Юнайтед - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 07 жовтня 2023, 17:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 1
Оновити
90'+1
Брентфорд
Брентфорд
Хід матчу
10' Hickey, Aaron 26' Jensen, Mathias
46' Карлос Каземiро Вийшов: Крістіан Еріксен 48' Norgaard, Christian 63' Rashford, Marcus Вийшов: Garnacho, Alejandro 63' Мейсон Маунт Вийшов: Santos, Antony 65' Collins, Nathan 67' Janelt, Vitaly 69' Janelt, Vitaly Вийшов: Onyeka, Frank 70' Wissa, Yoane Вийшов: Maupay, Neal 72' Віктор Нільссон-Лінделеф Вийшов: Антоні Марсьяль 79' Maupay, Neal 83' Jensen, Mathias Вийшов: Ghoddos, Saman
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
37%
Нічия
30%
Брентфорд
33%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Manchester United have won 3 times, there have been 1 draws while Brentford FC have won 1 times. The goal difference is 9-7 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 1-0 (Manchester United at home) and 4-0 (Brentford FC at home).
  • Brentford FC have lost 3 matches in a row.
  • Brentford FC haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Brentford FC in their last 3 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Bruno Fernandes is Manchester United's top scorer with 2 goals. Bryan Mbeumo has scored 4 times for Brentford FC.
  • Bruno Fernandes has more yellow cards (3) than any other player at Manchester United. Aaron Hickey has collected 4 for Brentford FC.
  • Manchester United have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Brentford FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 36% of their matches, Brentford FC in 32% of their matches.
  • Manchester United wins 36% of halftimes, Brentford FC wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 61% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Brentford FC.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 3, Brentford FC won 1, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 4 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 1 of their last 4 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 1.8 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 1.4 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Brentford FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Brentford FC is 1.6.
  • Manchester United scores 2.07 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.32 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Manchester United were number 5 in the table with 13 points. Now they are number 10 with 9 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Did you know that Brentford FC scores 30% of their goals between the minutes 16-30?
  • Brentford FC haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, Brentford FC were number 7 in the table with 12 points. Now they are number 14 with 7 points.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
3
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Брентфорд 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.05.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Завершено Галатасарай П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Кубок англійської ліги 2023/2024
26.09.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 22:00 Бернлі 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Баварія 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Показати більше
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.10.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Показати більше
Головні події
83'
Jensen, Mathias
Вийшов: Ghoddos, Saman
79'
Maupay, Neal
Віктор Нільссон-Лінделеф
Вийшов: Антоні Марсьяль
72'
70'
Wissa, Yoane
Вийшов: Maupay, Neal
69'
Janelt, Vitaly
Вийшов: Onyeka, Frank
67'
Janelt, Vitaly
65'
Collins, Nathan
Rashford, Marcus
Вийшов: Garnacho, Alejandro
63'
Мейсон Маунт
Вийшов: Santos, Antony
63'
48'
Norgaard, Christian
Карлос Каземiро
Вийшов: Крістіан Еріксен
46'
26'
Jensen, Mathias ГООЛ!
10'
Hickey, Aaron
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
37%
Нічия
30%
Брентфорд
33%
Склади команд
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
5
Харрі Магуайр
35
Джонні Еванс
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
4
Соф'ян Амрабат
18
Карлос Каземiро
10
Rashford, Marcus
7
Мейсон Маунт
8
Fernandes, Bruno
11
Hojlund, Rasmus
21
Томас Стракоша
22
Collins, Nathan
5
Pinnock, Ethan
20
Ajer, Kristoffer
30
Roerslev Rasmussen, Mads
8
Jensen, Mathias
6
Norgaard, Christian
27
Janelt, Vitaly
2
Hickey, Aaron
19
Mbeumo, Bryan
11
Wissa, Yoane
Стартовий склад
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
    63
  • 7
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
    63
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 4
    Соф'ян Амрабат
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
    46
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 35
    Джонні Еванс
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
    72
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
    70
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
    26
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
    48
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
    69 67
  • 2
    Hickey, Aaron
    10
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
    65
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
  • 21
    Томас Стракоша
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Томас Франк
Статистика матчу
7
Удари повз
5
6
Кутові
3
ЖК
5
62%
Володіння м'ячем
38%
13
Штрафні
12
9
Фоли
13
4
Блоковано ударів
1
3
Офсайди
3
Удари в отвір
2
1
Сейви
3
Трансляція
81'
Жовта картка
Жовта для Мопе.
78'
Надто неточним видався дальній удар у Фернандеша.
76'
Небезпечний момент
Гарначо завершував комбінацію МЮ ударом, але пробив вище воріт.
75'
Загалом туго в МЮ з небезпекою біля чужих воріт, а відігруватися треба. Ось Гейлунд в атаці сфолив. Брентфорд розумно використовує час.
71'
Фернандеш прокинув одного опонента, після чого дуже сильнопробив по центру - Стракоша парирував, добивання немає.
71'
Заміна
В нещодавньому моменті Лінделеф зіткнувся зі Стракошею і не зможе продовжити гру. Замість нього вийшов Марсьяль. Поміняєтться схема в господарів.
70'
Заміна
Оньєка і Мопе замінили Янельта і Віссу.
67'
Жовта картка
Жовта Янельту за зрив контратаки.
67'
А тут Антоні перехоплює пас від Вісси. Однак контратаку не розігнав бразилець.
65'
Жовта картка
Коллінз отримав жовту за фол проти Антоні.
63'
Заміна
Антоні і Гарначо вийшли замість Маунта і Рашфорда в МЮ.
62'
Далот після скидання від Маунта пробив над воротами.
60'
Гейлунд вирвався на оперативний простір у чужому штрафному, але його удар заблокували захисники.
Інфо
До речі, в активі Рашфорда у цьому сезоні один гол в дев'яти матчах. Він забивав ще 3 вересня у зустрічі проти Арсеналу.
56'
Неточний дальній удар від Рашфорда.
55'
І відразу ж момент на іншій половині поля! Після метушні м'яч від Норгорда полетів у ворота, але звідти круглого вибив Далот.
53'
Небезпечний момент
М'яч після дальнього удару Еріксена змінив траєкторію польоту перед голкіпером, однак Стракоша встиг зреагувати і парирував удар.
49'
Далот потанцював фінтами біля суперника, обігнавши його. Однак з-під його ніг м'яч вибили в аут.
48'
Жовта картка
Жовта для Норгорда. Грубо він зіграв проти Гейлунда.
47'
Після закидання Еріксена у штрафну м'яч вибив Коллінз.
Свисток
Матч розпочався!
46'
Заміна
Оновив центр поля тен Хаг. Еріксен поміняв Каземіро.
Близький Манчестер Юнайтед до встановалення історичного досягнення: вперше за 61 рік тричі поспіль програти на "Олд Траффорд". Брентфорд грає спокійно, виважено. У той же час в господарів немає структури гри і практично немає загострень. А ще як голкіпер і оборона підведуть...
Свисток
Перерва у матчі!
45+1'
Дуже дальній удар від Вісси полетів взагалі не туди.
45'
Інфо
Дві хвилини переграють команди.
43'
Кутовий
Кутовий господарів теж завершився неточним навісом.
42'
Кутовий
Вісса вибив подачу Фернандеша зі стандарту.
40'
М'яч в центрі поля переважно, але більше його контролюють господарі. Але цей контроль комфортний саме для гостей.
37'
Небезпечний момент
Знову захист МЮ пошитий в дурні. Мбемо вивели на ударну позицію. Він цілиі в кут, але не влучив. Хороший шанс.
35'
Лінделеф намагався дістатися до м'яча, але зіткнувся з Амбраматом. Гру продовжити зможуть.
31'
Не хоче МЮ іти в атаку, просто не хоче. Амрабат пішов вперед, однак без підтримки партнерів. Мусив повертати м'яч назад.
30'
Каземіро з флангу прострілив на Маунта, але тому не дали обробити м'яч належним чином.
Інфо
Третій гол Єнсена у поточному розіграші АПЛ. Більше серед гравців "бджіл" лише в Мбемо.
26'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Якийсь жах в обороні Манчестер Юнайтед... Вісса прорвався центром, віддав неточний пас у штрафний майданчик, однак господарі так і не змогли вибити м'яч. У метушні круглий відскочив до Єнсена, а той несильним ударом низом пробив по центру. Засвітило сонце очі Онана, але постріл можна було і тягнути.
22'
Маунт завершував ударом швидку атаку МЮ, однак Піннок кинувся під постріл і заблокував спробу англійця.
20'
Далот довго готувався до удару і пробив з підступів до штрафного. Постріл накрили захисники.
18'
З другого разу, однак "бджоли" все-таки винесли м'яч зі штрафної після подачі Амрабата.
17'
Кутовий
Завдяки контратаці гості заробили кутовий. Хікі знову пробивав з дальньої відстані, але цього разу відверто погано.
15'
Гейлунд скинув під удар партнеру, але Піннок вчасно вибив м'яч.
12'
Кутовий
Два поспіль невдалі кутові від господарів.
10'
Жовта картка
Хікі втратив м'яч і був змушений фолити проти Фернандеша.
6'
Неточно прострілив Рашфорд.
5'
Кутовий
Після розіграшу кутового м'яч дійшов до Хікі, котрий з-за меж штрафного пробив поруч з дев'яткою.
4'
Лінделеф заблокував простріл Расмуссена.
3'
Після передачі з флангу м'яч летів у напрямку Гейлунда, однак Стракоша впевнено зіграв на виході.
Свисток
Матч розпочався!
Брентфорд: Стракоша - Коллінз, Піннок, Аєр - Расмуссен, Єнсен, Норгорд, Янельт, Хікі - Мбемо, Вісса.
Манчестер Юнайтед: Онана - Лінделеф, Еванс, Магвайр, Далот - Каземіро, Амрабат - Фернандеш, Маунт, Рашфорд - Гейлунд.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу восьмого туру АПЛ, у якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Брентфорда.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:30 - Сьогодні Штутгарт Штутгарт 3 Вольфсбург Вольфсбург 1 Завершено 16:30 - Сьогодні Аугсбург Аугсбург 1 Дармштадт Дармштадт 2 Завершено 16:30 - Сьогодні РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0 Бохум Бохум 0 Завершено 16:30 - Сьогодні Боруссія Боруссія 4 Уніон Уніон 2 Завершено 16:20 - Сьогодні ЛНЗ ЛНЗ 0 ФК Олександрія ФК Олександрія 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Брентфорд 07.10.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 07.10.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 05.04.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Брентфорд можна подивитися 07.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Галатасарай - 03.10.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Галатасарай.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий поединок команди Брентфорд був зіграний проти Ноттінгем Форест - 01.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Брентфорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.