Рух - Оболонь онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Рух (Львов) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Skif Stadium.
Дата проведення матчу: 06.11.2023
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь между командами Рух (Львов) та командою Оболонь (Киев):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Оболонь та Рух у попередньому футбольному матчі 20.07.2020 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Валерий Иващенко розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Предыдущий поединок команди Рух був зіграний проти СК Дніпро-1 - 01.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 23-25 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Прошедший поединок команди Оболонь був зіграний проти Ворскла - 02.11.2023, у рамках чемпионата Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.
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