Рух - Оболонь онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу команди знаходяться на різних кінцях турнірної таблиці, але дещо в чому мають схожу ситуацію. Рух після дванадцяти зіграних матчів має п'ять перемог та п'ять нічийних рахунків і займає п'яту сходинку в УПЛ відстаючи від зони єврокубків на чотири бали. Оболонь же в свою чергу три рази обігравала суперника і стільки ж раз розписувала мирову, і дванадцять очок дають команді лише дванадцяту сходинку турнірної таблиці, і відрив від зони вильоту складає два бали