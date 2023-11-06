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Рух - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 листопада 2023, 19:00 - Skif Stadium . Трансляція: Суспільне: Херсон
Головний суддя: Kubryak, Dmitriy
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
1 - 1
Оновити
49'
Оболонь
Киев
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Хід матчу
3' Sergeevich, Kvasnytsia Ilya 32' Slyubyk, Bogdan 37' Сергій Суханов
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Рух
38%
Нічия
28%
Оболонь
34%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Rukh Lviv have won 2 times, there have been 2 draws while FC Obolon Kyiv have won 2 times. The goal difference is 4-2 in favour of FC Obolon Kyiv.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 37% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • FC Rukh Lviv haven't lost in their last 4 games.
  • FC Rukh Lviv have played 7 home matches in a row without winning.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 4 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's home record this season: 2-5-1.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 21% of their matches, FC Obolon Kyiv in 18% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 21% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 18%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Obolon Kyiv have lost just 1 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 1, FC Obolon Kyiv won 2, 2 draws.
  • FC Rukh Lviv scores 0.2 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 0.8 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Obolon Kyiv is 1.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Obolon Kyiv is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Rukh Lviv scores 1.11 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.83 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 12 in the table with 11 points. Now they are number 5 with 20 points.
  • FC Rukh Lviv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Obolon Kyiv have lost 3 matches in a row.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Оболонь
Перша ліга України 2019/2020
20.07.2020 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Рух
Первая лига Украины 2019/2020
21.09.2019 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено Оболонь
Первая лига Украины 2018
11.11.2018 - 14:00 Рух 0 - 3 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2018/2019
29.07.2018 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 23-25
01.11.2023 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 13:00 Верес 2 - 5 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.10.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 15:30 Кривбас 1 - 3 Завершено Рух В
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Останні матчі - Оболонь
Кубок України 2023/2024
02.11.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.10.2023 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Оболонь В
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Головні події
37'
Сергій Суханов ГООЛ!
Slyubyk, Bogdan
32'
ГООЛ! Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
3'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Рух
38%
Нічия
28%
Оболонь
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Півзахисник
  • 3
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
    32
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 18
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 35
    Edson Fernando
    Півзахисник
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 9
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
    3
  • 99
    Runic, Vasyl
    Півзахисник
  • 91
    Teslyuk, Denys
    Форвард
  • 13
    Артем Кичак
    Воротар
  • 2
    Олександр Осман
    Захисник
  • 23
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 16
    Павло Лук'янчук
    Захисник
  • 24
    Єгор Прокопенко
    Захисник
  • 19
    Kosovskyi, Sergiy
    Півзахисник
  • 10
    Олег Слободян
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 55
    Сергій Суханов
    Захисник
    37
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Валерий Иващенко
Статистика матчу
2
Удари в отвір
3
6
Штрафні
8
8
Фоли
5
Офсайди
1
2
Кутові
1
1
Удари повз
3
2
Сейви
1
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Рух - Оболонь
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В ефірі
Суспільне: Херсон
Трансляція
Команди демонструють непоганий футбол. Оболонь досить довго вмикалася в гру, а Рух зумів забити дуже швидкий гол. Львів'яни виглядають на порядок краще, але "пивовари" могли вже забити два голи завдяки ударам Суханова. В результаті на табло нічийний рахунок і нас чекає ще другий тайм цього матчу
45+3'
Свисток
Дмитро Кубряк дає свисток про завершення першого тайму
45+2'
Суханов отримав ушкодження і був вимушений покинути поле задля отримання допомоги від лікарів
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано дві хвилини
44'
Небезпечний момент
Боротьба стає більш запеклою. Львів'яни виконують закидання з правого флангу на дальню стійку, але там Рунич зовсім трошки не встигає за м'ячем
42'
Небезпечний момент
Знову Суханов б'є здалеку! Цього разу господарів рятує стійка! Краснопір спиною до воріт скидає на партнера головою, Сергій в боротьбі з захисником б'є з-за меж карного майданчику, м'яч влучає у каркас воріт, після чого захисники його вибивають
40'
Кутовий
Ще один кутовий у львів'ян, навіс з правого флангу на ближню стійку, гості вибивають м'яч, але на підбиранні грає Руніч і б'є зльоту по м'ячу, його удар заблоковано
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Що тільки що зробив Суханов! Сергій отримує передачу на лівому фланзі та переміщується в сторону ворті, переграє захисника і пробиває по воротах метрів з 20 у нижній ближній кут, Ледвій стрибав за м'ячем, але не зміг його зупинити і м'яч опинився у сітці. Оболонь зрівнює рахунок вже в першому таймі
34'
Кутовий
Кутовий у киян, навіс з лівого флангу і чудово грає на виході Ледвій, який у стрибку забирає м'яч у руки
33'
Небезпечний момент
Черненко пробиває зі штрафного, перекидає стінку і Ледвій легким дотиком переправляє м'яч на кутовий
32'
Жовта картка
Краснопір вибігає в атаку, його ледве наздоганяє Слюбик і він вимушений порушувати правила, аби зірвати потенційно небезпечну атаку за що захисник Руху й отримує попередження
31'
Небезпечний момент
Дуже небепезчно у воріт господарів! Суханов біжить по правому флангу, прострілює на лінії воротарського майданчику, там Краснопір, переправляє м'яч у дальній кут, але м'яч летить в декількох сантиметрах від стійки
28'
Львів'яни продовжують тиснути на ворота суперника створюючи все більше небезпечних моментів, але поки не можуть завдати удару по воротах
26'
Краснопір забиває гол у ворота Руху, проте раніше пролунав свисток арбітра про фіксацію порушення правил. Ігор під час прийому підіграв собі рукою, відповідно взяття воріт не буде зараховано
25'
Небезпечний момент
Знову небезпека у воріт Оболоні, після удару м'яч влучає у захисника і підлітає вгору, Кичак ледве не помиляється на виході, коли вибиває м'яч кулаком, проте потім дограє та фіксує м'яч
24'
Гості отримали право на штрафний удар на половині поля суперника, метрів 35 було до воріт і Черненко виконав спробу пробити, але удар був неточним і занадто слабким, Ледвій поглядом проводжав м'яч за поле
22'
Інфо
"Пивовари" намагаються вийти в атаку через довгу передачу вперед в той час, як господарі намагаються створити позиційну атаку через короткий пас
20'
Минула майже половина першого тайму і відчувається домінація львів'ян на полі
19'
Небезпечний момент
Господарі отримали право на штрафний на половині поля суперника, виконали навіс у карний майданчик, Сапуга пробиває головою, м'яч пролітає поруч зі стійкою
18'
Кутовий
Перший кутовий в матчі. Господарі виконують навіс з правого флангу, гості перші на м'ячі та вибивають його
17'
Небезпечний момент
Захисники Оболоні помилилися, чим подарували м'яч Теслюку, але той лише зміг заробити кутовий у цьому моменті
15'
Небезпечний момент
Квасниця отримує передачу на правому фланзі, проходить до межі поля, віддає пас Пастуху, той скидає на Теслюка на лінії воротарського, але Денис намагався зупинити м'яч для удару, а в результаті втратив час і захисники зуміли вибити м'яч
12'
Гравці ведуть боротьбу у центрі поля періодично контролюючи м'яч та втрачаючи його входячи на чужу половину поля
10'
Поки боротьба йде в центрі поля без особливих загострень
7'
Офсайд
Перше положення поза грою в матчі, гравці Оболоні поспішили в атаку
5'
Небезпечний момент
Прокопенко заходить у карний майданчик суперника, змушує Ледвія вийти з воріт і віддає передачу на Краснопіра на порожні ворота, але його передачу перехоплено. Єгор міг спробувати перекинути голкіпера, але вирішив віддати передачу
3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Квасниця забиває гол та відкриває рахунок у матчі! Роман проходить по лівому флангу, виконує навіс на дальню стійку, там передачу очікували Квасниця та Сич, і саме Ілля був перший на м'ячі та замикає передачу під саму стійку! Третя хвилина у матчі і Рух відкриває рахунок
1'
Свисток
Дмитро Кубряк дає свисток про початок поєдинку
Господарі розпочнуть цей матч з центра поля
Головний арбітр зустрічі: Дмитро Кубряк. На матчі працюватиме система VAR, арбітр: Андрій Коваленко
Головний тренер Оболоні: Валерій Іващенко
На лаві запасних: Федорівський, Рибка, Вовкун, Фатєєв, Чернов, Нагієв, Муха, Груша
Оболонь (стартовий склад): Кичак - Осман, Дубко, Карась, Лук'янчук - Прокопенко, Косовський, Слободян (с), Черненко, Суханов - Краснопір
Головний тренер Руху: Віталій Пономарьов
На лаві запасних: Паньків, Лях, Довгий, Холод, Мисик, Альваренга, Підгурський, Таллес, Притула, Соломон, Плюман, Карабін
Інфо
Рух (стартовий склад): Ледвій - Сич, Слюбик, Дідик, Роман - Едсон, Сапуга (с), Квасниця, Руніч - Пастух, Теслюк
Напередодні матчу команди знаходяться на різних кінцях турнірної таблиці, але дещо в чому мають схожу ситуацію. Рух після дванадцяти зіграних матчів має п'ять перемог та п'ять нічийних рахунків і займає п'яту сходинку в УПЛ відстаючи від зони єврокубків на чотири бали. Оболонь же в свою чергу три рази обігравала суперника і стільки ж раз розписувала мирову, і дванадцять очок дають команді лише дванадцяту сходинку турнірної таблиці, і відрив від зони вильоту складає два бали
Матч пройде на "Арені Львів" у однойменному місті та розпочнеться о 19:00
Доброго вечора, шановні поціновувачі українського футболу. Сьогодні Ua-Football проведе для вас текстову трансляцію матчу тринадцятого туру Української Прем'єр-ліги Рух - Оболонь
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Анонс матчу Рух - Оболонь 06.11.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Рух (Львов) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 06.11.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Рух (Львов) та командою Оболонь (Киев):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Оболонь та Рух у попередньому футбольному матчі 20.07.2020 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Валерий Иващенко розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Оболонь можна подивитися 06.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Предыдущий поединок команди Рух був зіграний проти СК Дніпро-1 - 01.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 23-25 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший поединок команди Оболонь був зіграний проти Ворскла - 02.11.2023, у рамках чемпионата Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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