Евертон - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - Брайтон енд Хоув Альбіон 04.11.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 04.11.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Евертон (Ливерпуль) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та Евертон у попередньому футбольному матчі 08.05.2023 закінчилось со счетом: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти "Бернлі" - 01.11.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Предыдущий поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Фулгем - 29.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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