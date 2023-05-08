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Евертон - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 листопада 2023, 17:00 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Тим Робинсон
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
33%
Брайтон енд Хоув Альбіон
33%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 4 times, there have been 0 draws while Brighton & Hove Albion have won 2 times. The goal difference is 13-10 in favour of Everton FC.
  • During the last 12 meetings, Everton FC have won 6 times, there have been 2 draws while Brighton & Hove Albion have won 4 times. The goal difference is 23-16 in favour of Everton FC.
  • Last season's matches: 1-4 (Everton FC at home) and 1-5 (Brighton & Hove Albion at home).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Everton FC haven't scored in 3 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Abdoulaye Doucoure is Everton FC's top scorer with 3 goals. Evan Ferguson has scored 4 times for Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 19% of their matches, Brighton & Hove Albion in 32% of their matches.
  • Everton FC wins 19% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 4 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Brighton & Hove Albion has better performance than Everton FC.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 2, Brighton & Hove Albion won 2, 1 draws.
  • Everton FC scores 2 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 1.6 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Brighton & Hove Albion is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Brighton & Hove Albion is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Everton FC scores 0.86 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 2.04 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Everton FC scores 30% of their goals between the minutes 0-15?
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
Особисті зустрічі
Евертон
6
Перемог
12
Ігор
4
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.05.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 5 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Евертон 2 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 2 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Евертон 3 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 14:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Лутон Таун П
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
33%
Брайтон енд Хоув Альбіон
33%
LIVE
Трансляція матчу Евертон - Брайтон енд Хоув Альбіон
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Setanta Sports +
Трансляція
Інфо
Брайтон іде восьмим із 5 перемогами, 2 нічиїми та 3 поразками — 17 очок.
Інфо
Евертон іде п'ятнадцятим із 3 перемогами, 1 нічиєю та 6 поразками — 10 очок.
Запасні: Стіл, Лемпті, Ігор, Вебстер, Дауд, Балеба, Буонанотте, Жоао Педро, Фаті.
Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, ван Геке — Адінгра, Мілнер, Гілмор, Мітома — Гросс, Лаллана — Фергюсон.
Запасні: Віргінія, Лонерган, Паттерсон, Кін, Годфрі, Данжума, Бету, Шерміті, Доббін.
Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Гує, Макніл — Дукуре — Калверт-Люїн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Тім Робінсон (Суссекс, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та Брайтон.
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Анонс матчу Евертон - Брайтон енд Хоув Альбіон 04.11.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 04.11.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Евертон (Ливерпуль) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та Евертон у попередньому футбольному матчі 08.05.2023 закінчилось со счетом: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 04.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти "Бернлі" - 01.11.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Фулгем - 29.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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