  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Арсенал - Севілья Дивитися онлайн
У тренді

Арсенал - Севілья онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 08 листопада 2023, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
1 - 0
Оновити
перерыв
Севілья
Севилья
Дивитись трансляцію
Хід матчу
29' Trossard, Leandro
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
46%
Нічия
31%
Севілья
23%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Arsenal FC have won 3 times, there have been 1 draws while Sevilla FC have won 2 times. The goal difference is 14-7 in favour of Arsenal FC.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Gabriel Jesus is Arsenal FC's top scorer with 3 goals. Nemanja Gudelj has scored 2 times for Sevilla FC.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 2. Ivan Rakitic is Sevilla FC's biggest assister (2).
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Sevilla FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 40% of their matches, Sevilla FC in 29% of their matches.
  • Arsenal FC wins 40% of halftimes, Sevilla FC wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Sevilla FC leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Arsenal FC has better performance than Sevilla FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, Sevilla FC won 2, 1 draws.
  • Arsenal FC scores 2.2 goals in a match against Sevilla FC and Sevilla FC scores 1.4 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Sevilla FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Sevilla FC is 1.8.
  • Arsenal FC scores 2.36 goals when playing at home and Sevilla FC scores 1.38 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Севілья
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Севілья 1 - 2 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Севілья 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Показати більше
Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Сельта 1 - 1 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.10.2023 - 22:00 Кадіс 2 - 2 Завершено Севілья Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Севілья 1 - 2 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 22:00 Севілья 2 - 2 Завершено Райо Вальєкано Н
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Trossard, Leandro
29'
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
46%
Нічия
31%
Севілья
23%
Склади команд
22
Raya, David
18
Tomiyasu, Takehiro
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
4
White, Ben
41
Rice, Declan
20
Жоржиньйо
29
Havertz, Kai
11
Martinelli, Gabriel
19
Trossard, Leandro
7
Saka, Bukayo
1
Марко Дмітровіч
6
Juanlu
22
Bade, Loic
6
Неманья Гудель
27
Salas, Kike
8
Хоан Хордан
20
Фернандо
17
Ерік Ламела
18
Sow, Djibril
3
Pedrosa, Adria
15
En-Nesyri, Youssef
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
    29
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 15
    En-Nesyri, Youssef
    Форвард
  • 17
    Ерік Ламела
    Форвард
  • 18
    Sow, Djibril
    Півзахисник
  • 3
    Pedrosa, Adria
  • 8
    Хоан Хордан
    Півзахисник
  • 20
    Фернандо
    Півзахисник
  • 6
    Juanlu
  • 22
    Bade, Loic
    Захисник
  • 6
    Неманья Гудель
    Півзахисник
  • 27
    Salas, Kike
    Захисник
  • 1
    Марко Дмітровіч
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Диего Алонсо
Статистика матчу
5
Удари повз
8
Штрафні
6
2
Кутові
Офсайди
1
6
Фоли
7
67%
Володіння м'ячем
33%
1
Удари в отвір
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Севілья"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано одну хвилину
45'
"Каноніри" досить високо пресингують суперника змушуючи його помилятися в захисті чи при передачах
43'
Небезпечний момент
Мартінеллі отримує передачу від Райса на лівому фланзі, наздоганяє м'яч на лінії поля та виконує навіс на дальню стійку, але все ж "нервйонці" перші на м'ячі і вибивають його
41'
Атака Арсеналу і доволі жорстока гра від господарів, все ж Іштван Ковач дає свисток після порушення правил Гаверцом
39'
Педроса ледве не відривається від захисників, але Саліба все ж наздогнав суперника і в підкаті вибиває м'яч з його ніг
38'
Гості деякий час контролювали м'яч, але навіть перейти центральну лінію їм не вдається
36'
Сака м'яко навішує у воротарський майданчик, Дмітрович перший на м'ячі та вибиває його кулаками
35'
Сака заробив іще один стандарт на правому фланзі, знову майже на лінії штрафного
34'
Сака виконує ще один простріл з правого флангу на дальню стійку, але там немає нікого з партнерів, хто міг би замкнути передачу
32'
Перша спроба атаки Севільї у цьому матчі, але після навісу м'яч прилітає прямо у руки Рая
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Арсенал нарешті забиває! Почалося все з втрати м'яча гостями на своїй половині поля, серія передач й пас у спини захисників на Саку на правому фланзі, той наздоганяє м'яч і прострілює на лінію воротарського майданчику, де Троссард виграє боротьбу та б'є по воротах пробиваючи голкіпера. Рахунок стає 1:0 на користь "канонірів"
29'
Кутовий
Знову кутовий у господарів. Навіс у карний майданчик і Дмітрович вибиває м'яч кулаками подалі від воріт
28'
Небезпечний момент
Два простріли від Мартінеллі з лівого флангу вздовж лінії воріт, обидві передачі перехоплені гостями
26'
За хвилину два падіння гравців Арсеналу у штрафному майданчику суперника. Спочатку Сака опинився на газоні, після цього атака продовжувалася і з м'ячем був Гаверц, який також впав, свисток арбітра мовчить. Після цього всього був удар по воротах з-за меж карного майданчику і знову вище воріт
24'
Небезпечний момент
Чергова атака Арсеналу завершилася неточним навісом з правого флангу у бік воріт, адже іспанці вибили м'яч, але на підборі був Вайт, який пробиває по воротах з-за меж карного майданчику, м'яч летить вище воріт
23'
Інфо
Арсенал більше ніж вдвічі переважає суперника у володінні м'ячем. "Каноніри" контролюють м'яч 67% часу, а Севілья відповідно 33%
22'
Гравці іспанського клубу досить швидко втратили м'яч і знову господарі грають у свій футбол
20'
Вперше з початку матчу "нервйонці" заволоділи м'ячем на досить довгий проміжок часу і ганяють його по полю близько двох хвилин
18'
Небезпечний момент
Сака виконує удар по воротах, б'є у дальній кут, м'яч летить над поперечиною
17'
Сака заробляє ще один штрафний для своєї команди, цього разу майже на лінії штрафного майданчику
16'
Офсайд
І знову стандарт у Арсенала неподалік воріт Дмітровича, цього разу було виконано навіс, але футболісти лондонського клубу опинилися в положенні поза грою під час передачі
15'
Ще один стандарт у англійської команди на половині поля суперника, цього разу Сака розіграв штрафний, але після передачі в район одинадцятиметрової позначки "каноніри" втратили м'яч
12'
"Каноніри" в атаці, Троссард не має змоги пробити, він віддає передачу на Райса, але й той заблокований захисниками і англійці втрачають м'яч у карному майданчику
8'
Небезпечний момент
Арсенал отримав право на штрафний на половині поля суперника на правому фланзі. Сака виконав навіс у карний майданчик, Габріел виграє боротьбу та пробиває головою по воротах, але м'яч знову летить повз
6'
Поки "нервйонці" захищаються достатньо добре і лондонці не можуть створити щось путнє біля їх воріт
4'
Господарі продовжують контролювати м'яч граючи по всьому полю та намагаючись витягнути захист суперника
1'
Кутовий
"Каноніри" вже заробили кутовий. Навіс з лівого флангу на дальню стійку, там Гаверц залишився без опіки і б'є головою по воротах, але м'яч пролітає поруч зі стійкою
1'
Свисток
Іштван Ковач дає свисток про початок поєдинку
Господарі розпочнуть цей матч з центра поля
Гравці обох команд вже на полі
Інфо
Судитиме матч арбітр з Румунії Іштван Ковач
Головний тренер Севільї: Дієго Алонсо
На лаві запасних: Гаттоні, Діас, Лукебакіо, Мір, Навас, Ньянзу, Окампос, Ракитич, Сумаре, Сусо, Торрес, Флорес
Інфо
Стартовий склад Севільї (4-2-3-1): Дмітрович - Салас, Гудель, Баде, Санчез - Фернандо, Хордан - Педроса, Соу, Ламела - Ен Несірі
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Вієйра, Ельнені, Зінченко, Ківьор, Козьє-Даберрі, Нелсон, Ремсдейл, Сего, Седрік, Хейн
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Томіясу, Габріел, Саліба, Вайт - Райс, Жоржинью, Гаверц - Мартінеллі, Троссард, Сака
У попередньому раунді ці команди зустрічалися у Севільї і тоді матч закінчився мінімальною перемогою "канонірів" 2:1
Наразі "каноніри" лідирують в своїй групі та після трьох матчів мають шість очок за дві перемоги, лондонський клуб лише одного разу зазнав поразки у виїзному матчі проти Ланса. Севілья, наразі, має гіршу статистику. У іспанського клубу ще жодної перемоги і лиш дві нічиї з ПСВ та Лансом
Матч пройде у Лондоні на арені "Емірейтс Стедіум" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі В, в якому Арсенал прийме в гостях Севілью
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 3 Бенфіка Бенфіка 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Наполі Наполі 1 Уніон Уніон 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Осієк Осієк 0 Хайдук Хайдук 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Баварія U19 Баварія U19 1 Галатасарай U19 Галатасарай U19 1 Завершено 15:30 - Сьогодні Зальцбург U19 Зальцбург U19 1 Інтер U19 Інтер U19 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Арсенал - "Севілья" 08.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 08.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Арсенал (Лондон) та командою "Севілья" (Севилья):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 24.10.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Диего Алонсо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Севілья" можна подивитися 08.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Севілья", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти "Ньюкасл" - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли

Предыдущий матч команди "Севілья" був зіграний проти Сельта - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Севілья" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.