Арсенал - Севілья онлайн трансляція матчу

За хвилину два падіння гравців Арсеналу у штрафному майданчику суперника. Спочатку Сака опинився на газоні, після цього атака продовжувалася і з м'ячем був Гаверц, який також впав, свисток арбітра мовчить. Після цього всього був удар по воротах з-за меж карного майданчику і знову вище воріт