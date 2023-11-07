Арсенал - Севілья онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 08.11.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами Арсенал (Лондон) та командою "Севілья" (Севилья):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 24.10.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Диего Алонсо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти "Ньюкасл" - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли
Предыдущий матч команди "Севілья" був зіграний проти Сельта - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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