Парі Сен-Жермен - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

"Ньюкасл" не забив жодного гола у виїзних матчах Ліги чемпіонів, але в Парижі йому потрібно перемагати, щоб сподіватися на плей-оф. Кадрова ситуація гостей вражає – через травми та дискваліфікації "Сороки" залишилися без 11 гравців першої команди: Берн, Мерфі, Барнс, Андерсон, Ботман, Вілсон, Віллок, Таргетт, Лонгстафф, Крафт і Тоналі.