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Парі Сен-Жермен - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 28 листопада 2023, 22:00 - Парк-де-Пренс . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Парі Сен-Жермен
Париж
До початку
00 : 00 : 00
Ньюкасл
Ньюкасл
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
41%
Нічия
28%
Ньюкасл
31%
Цікаві факти
  • Paris Saint-Germain have won 6 home matches in a row.
  • When playing at home, Paris Saint-Germain have not conceded a goal so far this season.
  • When playing away, Newcastle United have not scored a goal so far this season.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 45% of their matches, Newcastle United in 35% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 45% of halftimes, Newcastle United wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Newcastle United.
  • On their last meeting Newcastle United won by 3 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain has better performance than Newcastle United.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Newcastle United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Paris Saint-Germain scores 2.19 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.76 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Ньюкасл
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2023/2024
24.11.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 5 - 2 Завершено Монако В
Чемпіонат Франції 2023/2024
11.11.2023 - 18:00 Реймс 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 22:00 Мілан 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2023/2024
03.11.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 0 Завершено Монпельє В
Чемпіонат Франції 2023/2024
29.10.2023 - 14:00 Брест 2 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Ньюкасл П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Боруссія 2 - 0 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 22:15 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ньюкасл В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
41%
Нічия
28%
Ньюкасл
31%
LIVE
Трансляція матчу "Парі Сен-Жермен" - "Ньюкасл"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
"Ньюкасл" (стартовий склад): Поуп - Тріпп'єр, Ласселс, Шер, Лівраменто - Майлі, Бруно, Жоелінтон - Альмірон, Ісак, Гордон
Інфо
"ПСЖ" (стартовий склад): Донарумма - Ернандес, Перейра, Шкріньяр, Хакімі - Руїс, Угарте, Лі - Мбаппе, Коло Муані, Дембеле
"Ньюкасл" не забив жодного гола у виїзних матчах Ліги чемпіонів, але в Парижі йому потрібно перемагати, щоб сподіватися на плей-оф. Кадрова ситуація гостей вражає – через травми та дискваліфікації "Сороки" залишилися без 11 гравців першої команди: Берн, Мерфі, Барнс, Андерсон, Ботман, Вілсон, Віллок, Таргетт, Лонгстафф, Крафт і Тоналі.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу п'ятого туру Ліги чемпіонів між "ПСЖ" та "Ньюкаслом". Гра розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Ньюкасл" 28.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 28.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 04.10.2023 закінчилось со следующими результатом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Ньюкасл" можна подивитися 28.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Предыдущий поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Монако - 24.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Челсі" - 25.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

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