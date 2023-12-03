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Борнмут - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 грудня 2023, 16:00 - Виталити Стадион
Головний суддя: Bramall, Thomas
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
2 - 2
Матч завершено
Астон Вілла
Бирмингем
Хід матчу
10' Semenyo, Antoine 12' Kluivert, Justin 17' Semenyo, Antoine 20' Леон Бейлі 30' Torres, Pau 43' Zaniolo, Nicolo 45' Senesi, Marcos
46' Zaniolo, Nicolo Вийшов: Ramsey, Jacob 52' Домінік Соланке 54' Christie, Ryan 66' McGinn, John Вийшов: Duran Palacio, Jhon Jader 70' Kluivert, Justin Вийшов: Sinisterra, Luis 70' Semenyo, Antoine Вийшов: Billing, Philip 74' Konsa, Ezri Вийшов: Cash, Matty 74' Леон Бейлі Вийшов: Diaby, Moussa 74' Люка Дінь Вийшов: Moreno, Alex 84' Kerkez, Milos Вийшов: Mepham, Chris 84' Duran Palacio, Jhon Jader 84' Kerkez, Milos 90' Watkins, Ollie 90' Tavernier, Marcus Вийшов: Ouattara, Dango
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Aston Villa is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, AFC Bournemouth have won 4 times, there have been 0 draws while Aston Villa have won 3 times. The goal difference is 9-9 in favour of AFC Bournemouth.
  • Last season's matches: 2-0 (AFC Bournemouth at home) and 3-0 (Aston Villa at home).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 29% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Aston Villa scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • AFC Bournemouth haven't scored in 3 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Dominic Solanke is AFC Bournemouth's top scorer with 6 goals. Ollie Watkins has scored 7 times for Aston Villa.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Aston Villa have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 21% of their matches, Aston Villa in 46% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 21% of halftimes, Aston Villa wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Aston Villa.
  • On their last meeting Aston Villa won by 3 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than AFC Bournemouth.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • AFC Bournemouth have lost just 1 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 4, Aston Villa won 1, 0 draws.
  • AFC Bournemouth have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth scores 1.6 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 1.2 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Aston Villa is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Aston Villa is 1.4.
  • AFC Bournemouth scores 1.21 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.6 goals when playing away (on average).
  • Aston Villa have a winning streak of 4 matches.
  • A year ago, Aston Villa were number 11 in the table with 15 points. Now they are number 4 with 28 points.
Особисті зустрічі
Борнмут
4
Перемог
7
Ігор
2
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 17:00 Астон Вілла 3 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 0 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2019/2020
01.02.2020 - 17:45 Борнмут 2 - 1 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 1 Завершено Борнмут П
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
Ліга конференцій 2023/2024
30.11.2023 - 22:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Легія В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 16:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Фулгем В
Ліга конференцій 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено АЗ В
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Головні події
90'
Watkins, Ollie ГООЛ!
Tavernier, Marcus
Вийшов: Ouattara, Dango
90'
Kerkez, Milos
Вийшов: Mepham, Chris
84'
84'
Duran Palacio, Jhon Jader
Kerkez, Milos
84'
74'
Konsa, Ezri
Вийшов: Cash, Matty
74'
Леон Бейлі
Вийшов: Diaby, Moussa
74'
Люка Дінь
Вийшов: Moreno, Alex
Kluivert, Justin
Вийшов: Sinisterra, Luis
70'
Semenyo, Antoine
Вийшов: Billing, Philip
70'
66'
McGinn, John
Вийшов: Duran Palacio, Jhon Jader
Christie, Ryan
54'
ГООЛ! Домінік Соланке
52'
46'
Zaniolo, Nicolo
Вийшов: Ramsey, Jacob
Senesi, Marcos
45'
43'
Zaniolo, Nicolo
30'
Torres, Pau
20'
Леон Бейлі ГООЛ!
Semenyo, Antoine
17'
Kluivert, Justin
12'
ГООЛ! Semenyo, Antoine
10'
Склади команд
1
Нето
3
Kerkez, Milos
25
Senesi, Marcos
27
Ілля Забарний
15
Smith, Adam
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
16
Tavernier, Marcus
19
Kluivert, Justin
24
Semenyo, Antoine
9
Домінік Соланке
1
Martinez, Emiliano
4
Konsa, Ezri
3
Дієго Карлос
14
Torres, Pau
12
Люка Дінь
8
Юрі Тілеманс
31
Леон Бейлі
6
Luiz, Douglas
7
McGinn, John
22
Zaniolo, Nicolo
11
Watkins, Ollie
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
    52
  • 16
    Tavernier, Marcus
    90
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
    70 12
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
    70 17 10
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
    54
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
    84 84
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
    45
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 1
    Нето
    Воротар
  • 22
    Zaniolo, Nicolo
    Півзахисник
    46 43
  • 11
    Watkins, Ollie
    90
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 31
    Леон Бейлі
    Форвард
    74 20
  • 6
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
    66
  • 4
    Konsa, Ezri
    74
  • 3
    Дієго Карлос
    Форвард
  • 14
    Torres, Pau
    Захисник
    30
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
    74
  • 1
    Martinez, Emiliano
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Унаи Эмери
Статистика матчу
7
Удари в отвір
3
3
Удари повз
3
14
Штрафні
19
7
Кутові
7
1
Сейви
6
16
Фоли
12
5
ЖК
3
3
Офсайди
2
37%
Володіння м'ячем
63%
Блоковано ударів
1
Трансляція
Дуже симпатичний Борнмут із Забарним у складі відбирає очки в потужної Астон Вілли. Могло бути навіть краще, але ледь не єдина похибка екс-динамівця призвела до другого пропущеного мʼяча.
90+6'
Свисток
Матч завершився.
90+3'
Заміна
Уаттара замінив Таверньє.
90+1'
Інфо
Компенсовано 5 хвилин.
90'
Гоооол!!!
Астон Вілла зрівнює рахунок. На жаль, Воткінс, якого не було на полі весь матч, забиває головою саме з-під Забарного.
85'
Борнмут не просто тримається, вони дуже розумно стримують суперника, не допускаючи навали. Ще й іноді вибігають у швидкі контратаки, але цього вже менше, ніж хвилин 10-15 тому.
77'
Офсайд
Сіністерра і Таверньє вдвох вилітали на ворота, але колумбієць жахливо розпорядився мʼячем. Щоправда, за підсумками епізоду було зафіксовано офсайд, тому ця помилка не така страшна.
76'
Таверньє відкрився на 11 метрів і отримав відмінний пас від Керкеза, але удар англійця заблокував захисник. Вже не вперше гравці Вілли рятуються в останній момент.
74'
Заміна
Морено, Кеш і Діабі вийшли на поле замість Діня, Конси та Бейлі.
72'
Небезпечний момент
Дуран ледь не забив за допомогою рикошету! Нету вже був безсилий, але мʼяч від ноги Сенесі все ж полетів у стійку.
70'
Заміна
Семенио и Клюйверт отправились отдыхать. Синистерра и Биллинг вступили в игру.
69'
Семеніо міг зіграти на добиванні після дальнього удару Крісті, але Дієго Карлос відтіснив його корпусом. Бразилець насправді запобіг дуже небезпечному моменту.
65'
Заміна
Макгінн поступився місцем на полі Дурану.
63'
Небезпечний момент
Якимось дивом мʼяч не залетів у ворота гостей! Таверньє зробив ривок на півполя і видав ідеальний пас на Соланке. Форвард Борнмута в дотик переправляв мʼяч у ближній кут, але Мартінес примудрився відбити його ногою.
61'
Небезпечно пробивав хтось із гравців Астон Вілли після подачі з кутового, Сенесі заблокував цей удар майже на лінії.
55'
Жовта картка
Опорник Крісті сідає на жовту картку. В Борнмута вже багато попереджених, Іраолі було б непогано когось із них зняти.
52'
Гоооол!!!
Борнмут знову попереду! Дуже красивий мʼяч забивають «вишні». Керкез зіграв на випередження, обстукався з Таверньє та знайшов у карному Соланке, який на розвороті прибрав захисника та пробив у протихід Мартінесу.
46'
Заміна
У перерві Ремзі замінив Дзаньйоло.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Максимально видовищний та інтригуючий перший тайм подарували нам Борнмут і Астон Вілла. Не відсиджувалися в обороні, створювали моменти, забивали. Чекаємо на продовження в другій половині зустрічі.
45+10'
Свисток
Перерва.
45+6'
Соланке самовіддано прийняв на себе удар Дугласа Луїза зі штрафного, після чого навіть пішов у невеличкий нокдаун.
45+4'
Жовта картка
Сенесі порушив правила перед штрафним майданчиком. Жовта та небезпечний стандарт від Астон Вілли.
45+4'
Небезпечний момент
Одразу ж контратака та вже Нету рятує свою команду від пропущеного мʼяча! Бейлі міг оформлювати дубль, але капітан Борнмута був категорично проти.
45+3'
Небезпечний момент
Клюйверт уже вискакував віч-на-віч, але Конса наздогнав суперника та в блискучому підкаті відібрав у нього мʼяч. Бездоганна гра в захисті.
45+1'
Інфо
Додано 8 хвилин.
43'
Жовта картка
Дзаньйоло грубо зіграв проти Сміта, гравцю Борнмута може навіть знадобитися заміна.
38'
Останніми хвилинами в Забарного багато роботи і він з нею впевнено справляється. Воткінса, з яким українець грає персонально, сьогодні не видно.
33'
Небезпечний момент
Соланке втратив дві залізобетонні нагоди! Спочатку не переграв з близької відстані Мартінеса, а потім не встиг замкнути у порожні простріл Семеніо.
30'
Жовта картка
Арбітр зафіксував відкладений фол і попередив Торреса, який намагався зірвати атаку.
27'
Спекотно було в карному Вілли після подачі з кута поля, але гості все ж відбилися.
26'
Знову Семеніо загрожує воротам суперника. Кут був дуже гострим, але вінгер Борнмута змусив Мартінеса вступити в гру та перевести мʼяч на кутовий.
22'
Офсайд
Дієго Карлос встиг забити та відсвяткувати, але його гол скасували через офсайд. Поки не вийшло повноцінно виправитися за свій привоз.
20'
Гоооол!!!
Зрівнює рахунок Астон Вілла! Бейлі дуже технічно змістився з флангу в центр і поклав мʼяч у дальній нижній кут. Найвища майстерність.
17'
Жовта картка
Знову непотрібна жовта картка для нападника Борнмута, цього разу для Семеніо. Надто заряджені вони вийшли на цей матч.
16'
Небезпечний момент
Ще одну нагоду відзначитись мав Семеніо! Відклеївся від свого опонента по флангу та завдав потужного удару з лівої ноги. Мартінес не без проблем, але впорався.
12'
Жовта картка
Клюйверт двічі чіпляв Тілеманса без наміру зіграти у мʼяч. Необов’язкова агресія.
10'
Гоооол!!!
Борнмут відкриває рахунок! Карлос помилився з передачею, Крісті перехопив мʼяч і віддав під удар Семеніо. Ганець спокійно вразив лівий нижній кут.
6'
Луїз класно приклався з дальньої дистанції, Нету довелося витягнутися в кут і відбити мʼяч.
3'
Дзаньйоло мав момент, схожий на спробу Таверньє, але пробив значно гірше, ніж опонент.
2'
Таверньє отримав мʼяч на лінії карного та закручував у дальній кут. Було дуже гостро, поруч зі стійкою пройшов цей удар.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Томас Бремолл.
Запасні: Траверс (в), Біллінг, Брукс, Мефам, Мур, Ротвелл, Сіністерра, Траоре, Уаттара.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Нету (к) — Керкез, Сенесі, Забарний, Сміт — Крісті, Кук — Таверньє, Клюйверт, Семеніо — Соланке. Головний тренер — Андоні Іраола.
Запасні: Ольсен (в), Дендонкер, Діабі, Дуран, Іроегбунам, Кеш, Лангле, Морено, Ремзі.
Інфо
Стартовий склад Астон Вілли: Мартінес — Дінь, Торрес, Карлос, Конса — Макгінн (к), Луїз, Тілеманс, Бейлі — Воткінс, Дзаньйоло. Головний тренер — Унай Емері.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 14-го туру АПЛ Борнмут – Астон Вілла.
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Анонс матчу "Борнмут" - "Астон Вілла" 03.12.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 03.12.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Борнмут" (Борнмут) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 03.12.2023 закінчилось со счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Астон Вілла" можна подивитися 03.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший поединок команди "Борнмут" був зіграний проти "Астон Вілла" - 03.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Борнмут" - 03.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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