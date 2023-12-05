Манчестер Юнайтед - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі" 06.12.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 06.12.2023

Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 25.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Ньюкасл" - 02.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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