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Манчестер Юнайтед - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 грудня 2023, 22:15 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
30%
Нічия
33%
Челсі
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Chelsea FC when Manchester United is playing at home is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Chelsea FC is 1-1. 15 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 13 times, there have been 14 draws while Chelsea FC have won 7 times. The goal difference is 49-36 in favour of Manchester United.
  • During the last 78 meetings, Manchester United have won 23 times, there have been 32 draws while Chelsea FC have won 23 times. The goal difference is 97-94 in favour of Manchester United.
  • Chelsea FC's last away win against Manchester United was in 2013.
  • Last season's matches: 4-1 (Manchester United at home) and 1-1 (Chelsea FC at home).
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester United scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Chelsea FC scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Chelsea FC in their last 10 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Manchester United's home record this season: 4-0-3.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 3. Conor Gallagher is Chelsea FC's biggest assister (4).
  • Bruno Fernandes has more yellow cards (4) than any other player at Manchester United. Nicolas Jackson has collected 7 for Chelsea FC.
  • A year ago, Chelsea FC were number 5 in the table with 22 points. Now they are number 10 with 16 points.
  • Manchester United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 31% of their matches, Chelsea FC in 19% of their matches.
  • Manchester United wins 31% of halftimes, Chelsea FC wins 19%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 3 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 53% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Chelsea FC.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 1, Chelsea FC won 0, 4 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 1.4 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 0.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Chelsea FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Chelsea FC is 0.4.
  • Manchester United scores 1.95 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.1 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
8
Перемог
28
Ігор
8
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.05.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.04.2022 - 21:45 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.11.2021 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 19:45 Галатасарай 3 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 18:30 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Лутон Таун В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Копенгаген 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Челсі 3 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 18:30 Челсі 4 - 4 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.11.2023 - 22:00 Тоттенхем 1 - 4 Завершено Челсі В
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Челсі 2 - 0 Завершено Блекберн Роверс В
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
30%
Нічия
33%
Челсі
36%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Челсі" (стартовий склад): Санчес - Дісасі, Тіаго Сілва, Колвілл, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Стерлінг, Палмер, Мудрик, Джексон
Інфо
"Манчестер Юнайтед" (стартовий склад): Онана - Шоу, Магвайр, Лінделоф, Далот, Амрабат, Мактоміней, Антоні, Фернандес, Гарначо, Гейлунд
"Манчестер Юнайтед" і "Челсі" зустрічалися між собою 193 рази в рамках Прем'єр-ліги, Кубка Англії, Кубка англійської ліги, Суперкубка Англії, Чемпіоншипа і Ліги чемпіонів УЄФА. "Червоні дияволи" лідирують за кількістю перемог – 79 проти 54 у суперників і ще 60 разів команди грали внічию.
Запрошуємо на текстову трансляцію матчу 15-го туру АПЛ між "МЮ" та "Челсі". Гра розпочнеться о 22:15.
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Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Бейтар Бейтар 1 Хапоэль Катамон Хапоэль Катамон 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Хапоель Хапоель 1 Бней Сахнин Бней Сахнин 2 Завершено 19:30 - Сьогодні St. Gallen St. Gallen 4 Івердон Івердон 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Байєр Байєр 3 Падерборн Падерборн 1 Завершено 22:15 - Вчора Лутон Таун Лутон Таун 3 Арсенал Арсенал 4

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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі" 06.12.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 06.12.2023
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 25.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі" можна подивитися 06.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Ньюкасл" - 02.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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