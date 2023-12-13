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Порту - Шахтар онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 13 грудня 2023, 22:00 - Эштадиу до Драгау . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Порту
Порту
1 - 0
Оновити
19'
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
9' Galeno, Wenderson
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Порту
32%
Нічия
21%
Шахтар
47%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Porto have won 3 times, there have been 2 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 0 times. The goal difference is 10-5 in favour of FC Porto.
  • Did you know that FC Porto scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that FC Porto scores 10% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Evanilson is FC Porto's top scorer with 4 goals. Danylo Sikan has scored 3 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • David Carmo has more yellow cards (3) than any other player at FC Porto. Yukhym Konoplya has collected 3 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Porto have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • FC Porto wins 1st half in 44% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 47% of their matches.
  • FC Porto wins 44% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 47%.
  • The winner of their last meeting was FC Porto.
  • On their last meeting FC Porto won by 2 goals.
  • When FC Porto leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When FC Porto is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • FC Porto have lost just 0 of their last 5 games against FC Shakhtar Donetsk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Porto won 3, FC Shakhtar Donetsk won 0, 2 draws.
  • FC Porto have lost just 0 of their last 3 UEFA Champions League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have won just 0 of their last 3 UEFA Champions League games against FC Porto.
  • FC Porto scores 2 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1 goals against FC Porto (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Porto and FC Shakhtar Donetsk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Porto and FC Shakhtar Donetsk is 1.2.
  • FC Porto scores 2.1 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.13 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Porto's.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 4 games.
  • FC Porto have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Порту
3
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Шахтар 1 - 3 Завершено Порту
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
10.12.2014 - 21:45 Порту 1 - 1 Завершено Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
30.09.2014 - 21:45 Шахтар 2 - 2 Завершено Порту
Ліга чемпіонів УЄФА 2011/2012
23.11.2011 - 21:45 Шахтар 0 - 2 Завершено Порту
Останні матчі - Порту
Чемпіонат Португалії 2023/2024
09.12.2023 - 22:30 Порту 3 - 1 Завершено Каса Піа В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
02.12.2023 - 20:00 Фамалікан 0 - 3 Завершено Порту В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Порту П
Чемпіонат Португалії 2023/2024
11.11.2023 - 22:30 Віторія 1 - 2 Завершено Порту В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 22:00 Порту 2 - 0 Завершено Ройял Антверпен В
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.12.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.12.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 19:45 Шахтар 1 - 0 Завершено Ройял Антверпен В
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.11.2023 - 19:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 19:00 Шахтар 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
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Головні події
ГООЛ! Galeno, Wenderson
9'
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Порту
32%
Нічия
21%
Шахтар
47%
Склади команд
99
Costa, Diogo
12
Sanusi, Zaidu
2
Cardoso, Fabio
3
Пепе
15
Sanchez, Jorge
13
Galeno, Wenderson
6
Eustaquio, Stephen
22
Varela, Alan
11
Aquino, Pepe
30
Evanilson
9
Taremi, Mehdi
31
Riznyk, Dmytro
13
Gocholeishvili, Giorgi
5
Bondar, Valerii
44
Ярослав Ракицький
22
Микола Матвієнко
11
Олександр Зубков
21
Bondarenko, Artem
6
Тарас Степаненко
10
Sudakov, Georgiy
8
Kryskiv, Dmytro
14
Sikan, Danylo
Стартовий склад
  • 30
    Evanilson
  • 9
    Taremi, Mehdi
    Форвард
  • 13
    Galeno, Wenderson
    Форвард
    9
  • 6
    Eustaquio, Stephen
    Півзахисник
  • 22
    Varela, Alan
    Півзахисник
  • 11
    Aquino, Pepe
  • 12
    Sanusi, Zaidu
    Захисник
  • 2
    Cardoso, Fabio
  • 3
    Пепе
    Захисник
  • 15
    Sanchez, Jorge
    Захисник
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 13
    Gocholeishvili, Giorgi
    Захисник
  • 5
    Bondar, Valerii
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
Запасні гравці
Тренери
  • Сержиу Консейсау
  • Марино Пушич
Статистика матчу
3
Блоковано ударів
1
Штрафні
3
2
Кутові
3
Фоли
1
1
Удари в отвір
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Порту - Шахтар
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
16'
Господарі доволі високо пресингують українців змушуючи їх помилятися
14'
Небезпечний момент
Виконано навіс у карний майданчик, там Сікан виграє боротьбу та пробиває головою, але м'яч пролітає в декількох сантиметрах над поперечиною! Перший доволі небезпечний момент у Шахтаря
13'
"Гірники" не здаються і продовжують бігти в атаку. Поки вони заробили право на стандарт неподалік воріт суперника
9'
Гоооол!!!
Гол у ворота Шахтаря. Португальці закинули м'яч за комір Гочолейшвілі на правому фланзі, в результаті Пепе отримав м'яч та перевів його далі на на Еванілсона, який проштовхнув м'яч на Галену і португалець вигравши боротьбу у Бондара спокійно забив м'яч у порожні ворота буквально з декількох метрів
8'
Небезпечний момент
Різник помилився при передачі і цим намагалися скористатися господарі, але черговий удар було заблоковано "гірниками"
6'
Кутовий
"Дракони" розіграли кутовий на лівому фланзі після чого перевели м'яч у центральну частину і було завдано іще одного удару, але на щастя, м'яч знову влучив у українця
6'
Небезпечний момент
Ще один удар від португальців! Еустакіо пробив з-за меж штрафного майданчику, м'яч влучив у захисника Шахтаря і вийшов на кутовий
3'
Кутовий
Господарі виконали кутовий з правого флангу, спочатку "гірники" відбилися, а потім змусили суперника порушити правила
2'
Небезпечний момент
Перший удар по воротах завдано у матчі! Теремі після навісу з правого флангу та завдав удару головою, Різник перевів м'яч на кутовий
1'
Свисток
Арбітр дає свисток про початок матчу
Інфо
Судитиме матч арбітр з Румунії Іштван Ковач
Головний тренер Шахтаря: Маріно Пушич
На лаві запасних: Азаров, Егіналду, Кастільйо, Келсі, Козік, Лемкін, Міроші, Назарина, Невертон, Педріньйо, Рудько, Швед
Інфо
Стартовий склад Шахтаря (4-5-1): Різник - Матвієнко, Ракицький, Бондар, Гочолейшвілі - Криськів, Судаков, Степаненко (с), Бондаренко, Зубков - Сікан
Головний тренер Порту: Сержіу Консейсау
На лаві запасних: Карму, Консейсан, Лоудер, Фолья, Хайме, Боржес, Венделл, Груїч, Жуан Маріу, Клаудіу Рамос, Наварро, Франко
Інфо
Стартовий склад Порту (4-4-2): Кошта - Санусі, Пепе (с), Кардозу, Санчес - Галену, Еустаукіо, Варела, Пепе - Теремі, Еванілсон
Перед початком матчу Порту та Шахтар мають однакову кількість очок, по дев’ять, проте португальський клуб розташовується на другій сходинці, так як має перевагу над «гірниками» у попередній зустрічі. Для виходу у плей-офф Порту влаштовує перемога або нічия з будь-яким рахунком, а українському клубу потрібна тільки перемога для проходу далі. Нагадаємо, що попередній матч у Гамбурзі закінчився перемогою Порту з рахунком 3:1
Матч пройде у Порту на арені «Ештадіу ду Драгау» та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції вирішального матчу групи Н між Порту та Шахтарем, які розіграють путівку у раунд плей-офф Ліги чемпіонів
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Анонс матчу Порту - Шахтар 13.12.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Порту (Порту) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эштадиу до Драгау.

Дата проведення матчу: 13.12.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Порту (Порту) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Порту, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Порту у попередньому футбольному матчі 19.09.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Порту - Шахтар можна подивитися 13.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Порту - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший поединок команди Порту був зіграний проти Каса Піа - 09.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Порту.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти Верес - 08.12.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Порту - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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