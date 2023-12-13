Порту - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Порту - Шахтар 13.12.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Порту (Порту) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эштадиу до Драгау.

Дата проведення матчу: 13.12.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Порту (Порту) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Порту, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Порту у попередньому футбольному матчі 19.09.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту (Порту)

Рік заснування Порту (Порту): 1893

Країна: Португалия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Прошедший поединок команди Порту був зіграний проти Каса Піа - 09.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Порту.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти Верес - 08.12.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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