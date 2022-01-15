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Борнмут - Лутон Таун онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 грудня 2023, 17:00 - Виталити Стадион
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
1 - 1
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68'
Лутон Таун
Лутон
Хід матчу
3' Adebayo, Elijah 12' Doughty, Alfie
46' Semenyo, Antoine Вийшов: Billing, Philip 58' Домінік Соланке 59' Townsend, Andros Вийшов: Ogbene, Chiedozie 59' Adebayo, Elijah Вийшов: Morris, Carlton
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
33%
Нічия
36%
Лутон Таун
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Luton Town is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 4 times, there have been 1 draws while Luton Town have won 2 times. The goal difference is 17-10 in favour of AFC Bournemouth.
  • During the last 13 meetings, AFC Bournemouth have won 5 times, there have been 4 draws while Luton Town have won 4 times. The goal difference is 27-19 in favour of AFC Bournemouth.
  • In Premier League, Luton Town have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Luton Town scores 53% of their goals between the minutes 76-90?
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 5 games.
  • Luton Town have lost 3 away matches in a row.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 3 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Luton Town haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Luton Town's away record this season: 1-1-6.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Luton Town have conceded a goal in each of their last 18 matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 24% of their matches, Luton Town in 24% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 24% of halftimes, Luton Town wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Luton Town.
  • On their last meeting Luton Town won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Luton Town leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Luton Town is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Luton Town.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Luton Town's.
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 2, Luton Town won 2, 1 draws.
  • AFC Bournemouth scores 1.6 goals in a match against Luton Town and Luton Town scores 1 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Luton Town is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Luton Town is 1.
  • AFC Bournemouth scores 1.24 goals when playing at home and Luton Town scores 1.07 goals when playing away (on average).
  • Marcus Tavernier has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 3. Alfie Doughty is Luton Town's biggest assister (3).
  • Luton Town have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Luton Town have lost 3 matches in a row.
  • Dominic Solanke is AFC Bournemouth's top scorer with 8 goals. Elijah Adebayo has scored 4 times for Luton Town.
  • Marcos Senesi has more yellow cards (4) than any other player at AFC Bournemouth. Marvelous Nakamba has collected 5 for Luton Town.
Особисті зустрічі
Борнмут
2
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Лутон Таун
Чемпіоншип 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Лутон Таун 3 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіоншип 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Лутон Таун
Чемпіоншип 2020/2021
16.01.2021 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Лутон Таун
Чемпіоншип 2020/2021
19.12.2020 - 17:00 Лутон Таун 0 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
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Останні матчі - Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.12.2023 - 22:15 Лутон Таун 3 - 4 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 1 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Лутон Таун 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Лутон Таун П
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Головні події
59'
Townsend, Andros
Вийшов: Ogbene, Chiedozie
59'
Adebayo, Elijah
Вийшов: Morris, Carlton
ГООЛ! Домінік Соланке
58'
Semenyo, Antoine
Вийшов: Billing, Philip
46'
12'
Doughty, Alfie
3'
Adebayo, Elijah ГООЛ!
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
33%
Нічия
36%
Лутон Таун
30%
Склади команд
1
Нето
3
Kerkez, Milos
25
Senesi, Marcos
27
Ілля Забарний
15
Smith, Adam
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
16
Tavernier, Marcus
19
Kluivert, Justin
24
Semenyo, Antoine
9
Домінік Соланке
24
Томас Камінські
15
Mengi, Teden
4
Lockyer, Tom
29
Bell, Amari
45
Doughty, Alfie
28
Sambi Lokonga, Albert
6
Росс Барклі
12
Kabore, Issa
30
Townsend, Andros
19
Brown, Jacob
11
Adebayo, Elijah
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
    58
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
    46
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 1
    Нето
    Воротар
  • 11
    Adebayo, Elijah
    Форвард
    59 3
  • 30
    Townsend, Andros
    Півзахисник
    59
  • 19
    Brown, Jacob
    Форвард
  • 45
    Doughty, Alfie
    Півзахисник
    12
  • 28
    Sambi Lokonga, Albert
    Півзахисник
  • 6
    Росс Барклі
    Півзахисник
  • 12
    Kabore, Issa
    Захисник
  • 15
    Mengi, Teden
    Захисник
  • 4
    Lockyer, Tom
    Захисник
  • 29
    Bell, Amari
    Захисник
  • 24
    Томас Камінські
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Edwards, Rob
Статистика матчу
3
Удари в отвір
1
6
Кутові
1
ЖК
1
4
Штрафні
8
Офсайди
1
8
Фоли
3
1
Блоковано ударів
3
Удари повз
1
Сейви
3
63%
Володіння м'ячем
37%
Трансляція
63'
Інфо
Гру зупинено. Комусь із гравців стало зле.
59'
Заміна
Потрійна заміна від гостей: Таунсенд поступився місцем Огбене, Адебайо - Моррісу, Локонга - Мпанзу.
57'
Гоооол!!!
Зрівнює "Борнмут" рахунок! Нарешті! Соланке відзначився після подачі з корнера, швидше за всіх розібрався в метушні й зумів пробити.
53'
"Борнмут" піддавлює "Лутон", поки безрезультатно. Стало більше ударів, навісів, але поки без толку.
48'
Кук змістився в правий напівфланг і запустив м'яч на трибуни.
45'
Заміна
Біллінг замість Семеньо.
45'
Поїхали, другий тайм.
45+2'
Свисток
Свисток на перерву. "Лутон" стоїть стіною і веде в рахунку завдяки помилці Забарного на перших хвилинах, "Борнмут" поки що не розуміє, як потрібно зламувати оборону гостей.
45+1'
Удар Таверньє в руки Камінські. Нехитро абсолютно.
41'
"Борнмут" із м'ячем, але у фінальній третині поля господарі взагалі не знають, що з ним робити. Усі атаки тонуть в індивідуальних помилках.
36'
Тривала атака "Борнмута". Почалася на кутовому, закінчилася швидким перехопленням і неточною подачею. Поки що "Лутону" навіть напружуватися не доводиться.
34'
Каборе вилетів із м'ячем за межі поля і збив болбоя. Футболіст "Лутона" вже вибачився перед бідолашним хлопчиною.
31'
Лок'єр кілька разів намагався в метушні пробити, але жодного разу нормально не вийшло. М'яч уже вибив Нето від воріт.
27'
Адебайо виграв боротьбу у Сенесі та приклався до м'яча з-за меж штрафного майданчика - кудись на трибуни.
24'
Соланке нарешті толково пробив по воротах "Лутона", зробив він це після навісу з лівого флангу - Камінскі на місці.
20'
Забарний поки що чомусь не у своїй тарілці. Неточне закидання на хід Соланке, в ноги супернику.
17'
"Борнмут" нависає над воротами "Лутона". До удару справа поки що не доходить.
13'
Забарний зупинив Брауна, удар від воріт для господарів.
12'
Жовта картка
Офсайд у Дауті після пасу Барклі й одразу ж жовта 45-му номеру "Лутона". Не дав гравцеві "Борнмута" швидко ввести м'яч у гру.
6'
"Борнмут" володіє м'ячем і шукає підходи до воріт "Лутона".
3'
Гоооол!!!
Ось тобі й будь ласка! Відкривають рахунок гості! Адебайо відзначився на корнері, продавив Забарного.
3'
Не зовсім вдала дія Забарного, Ілля намагався вибити м'яч, але зробив кутовий для "Лутона".
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Лутон": Камінскі, Каборе, Менгі, Лок'єр, Белл, Доуті, Локонга, Барклі, Таунсенд, Адебайо, Браун
Інфо
"Борнмут": Нето, Сміт, Забарний, Сенесі, Керкес, Кук, Крісті, Клюйверт, Семеньо, Соланке, Таверньє
Інфо
Добрий день! "Борнмут" Іллі Забарного, 14-та команда першості, прийме у себе вдома 18-й колектив АПЛ - "Лутон".
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Анонс матчу "Борнмут" - Лутон Таун 16.12.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Лутон Таун (Лутон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 16.12.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Борнмут" (Борнмут) та командою Лутон Таун (Лутон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Лутон Таун, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Лутон Таун та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 15.01.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Edwards, Rob розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - Лутон Таун можна подивитися 16.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - Лутон Таун, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 09.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

Прошедший поединок команди Лутон Таун був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 10.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - Лутон Таун онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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