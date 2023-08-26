Вулверхемптон - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Вулверхемптон" - Евертон 30.12.2023, Чемпіонат Англії

між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 30.12.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Евертон (Ливерпуль):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Вулверхемптон" , тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 26.08.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Гари О'Нил и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)

Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877

Країна: Англия

Тренер: Гари О'Нил



команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Брентфорд - 27.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 27.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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