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Вулверхемптон - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 грудня 2023, 17:00 - Молинью . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Bramall, Thomas
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
0 - 0
Оновити
3'
Евертон
Ливерпуль
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Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
34%
Нічия
34%
Евертон
31%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 3 times, there have been 4 draws while Everton FC have won 2 times. The goal difference is 11-10 in favour of Wolverhampton Wanderers.
  • During the last 19 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 7 times, there have been 6 draws while Everton FC have won 6 times. The goal difference is 23-22 in favour of Wolverhampton Wanderers.
  • Last season's matches: 1-1 (Wolverhampton Wanderers at home) and 1-2 (Everton FC at home).
  • Everton FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Everton FC scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • Wolverhampton Wanderers haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Everton FC have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 0 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Hwang Hee-chan is Wolverhampton Wanderers's top scorer with 10 goals. Abdoulaye Doucoure has scored 6 times for Everton FC.
  • Pedro Neto has assisted the most goals for Wolverhampton Wanderers with 7. Jack Harrison is Everton FC's biggest assister (4).
  • Everton FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 27% of their matches, Everton FC in 21% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 27% of halftimes, Everton FC wins 21%.
  • The winner of their last meeting was Wolverhampton Wanderers.
  • On their last meeting Wolverhampton Wanderers won by 1 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • Wolverhampton Wanderers have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 4, Everton FC won 0, 1 draws.
  • Wolverhampton Wanderers have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.4 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.6 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Everton FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Everton FC is 1.
  • Both teams lost their last match.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.46 goals when playing at home and Everton FC scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Everton FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Mario Lemina has more yellow cards (7) than any other player at Wolverhampton Wanderers. Idrissa Gana Gueye has collected 6 for Everton FC.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 19 in the table with 14 points. Now they are number 11 with 25 points.
  • Everton FC have lost 3 matches in a row.
  • In Premier League, Wolverhampton Wanderers has better performance than Everton FC.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
6
Перемог
13
Ігор
3
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Евертон 0 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Евертон 0 - 1 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 21:30 Брентфорд 1 - 4 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.12.2023 - 15:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 3 - 0 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.12.2023 - 21:30 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Бернлі В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 22:15 Евертон 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Евертон П
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 21:45 Евертон 1 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 19:30 Бернлі 0 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Евертон 2 - 0 Завершено Челсі В
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
34%
Нічия
34%
Евертон
31%
Склади команд
1
Sa, Jose
24
Gomes, Toti
15
Dawson, Craig
23
Kilman, Max
3
Ait-Nouri, Rayan
20
Doyle, Tommy
8
Gomes, Joao
22
Semedo, Nelson
21
Пабло Сарабiя
11
Hee-chan, Hwang
12
Cunha, Matheus
1
Джордан Пікфорд
2
Patterson, Nathan
5
Майкл Кін
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
11
Джек Гарісон
37
Garner, James
8
Onana, Amadou
7
McNeil, Dwight
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 12
    Cunha, Matheus
    Форвард
  • 21
    Пабло Сарабiя
    Півзахисник
  • 11
    Hee-chan, Hwang
    Форвард
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 20
    Doyle, Tommy
    Півзахисник
  • 8
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 15
    Dawson, Craig
  • 23
    Kilman, Max
  • 1
    Sa, Jose
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 2
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Гари О'Нил
  • Шон Дайч
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу "Вулверхемптон" - Евертон
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Томас Бремол.
Запасні: Бентлі (в), Бельгар, Буено, Буену, Доерті, Калайджич, Нету, Траоре, Ходж.
Інфо
Стартовий склад Вулвергемптона: Са — Тоті, Доусон, Кілман (к) — Аїт-Нурі, Дойл, Гомеш, Семеду — Сарабія, Кунья, Хван. Головний тренер — Гарі ОʼНіл.
Запасні: Віржінія (в), Бету, Годфрі, Гомеш, Данжума, Доббін, Коулмен, Хант, Шерміті.
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковскі (к), Кін, Паттерсон — Макніл, Онана, Гарнер, Гаррісон — Калверт-Льюїн. Головний тренер — Шон Дайч.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 20-го туру АПЛ Вулвергемптон – Евертон.
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Анонс матчу "Вулверхемптон" - Евертон 30.12.2023, Чемпіонат Англії

між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 30.12.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Евертон (Ливерпуль):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Вулверхемптон" , тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 26.08.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Гари О'Нил и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вулверхемптон" - Евертон можна подивитися 30.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вулверхемптон" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Брентфорд - 27.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 27.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Вулверхемптон" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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