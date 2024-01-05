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Челсі - Престон Норт Енд онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 06 січня 2024, 19:30 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Bramall, Thomas
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 0
Оновити
24'
Престон Норт Енд
Престон
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Хід матчу
Хто переможе?
106 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
37%
Нічия
30%
Престон Норт Енд
33%
Цікаві факти
  • Chelsea FC have won 4 home matches in a row.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Preston North End have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 18% of their matches, Preston North End in 16% of their matches.
  • Chelsea FC wins 18% of halftimes, Preston North End wins 16%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Preston North End leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Preston North End is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Preston North End's.
  • Chelsea FC scores 1.44 goals when playing at home and Preston North End scores 1.07 goals when playing away (on average).
  • Preston North End has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 14:30 Лутон Таун 2 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 21:30 Челсі 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.12.2023 - 15:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Челсі П
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Челсі 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
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Останні матчі - Престон Норт Енд
Хто переможе?
106 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
37%
Нічия
30%
Престон Норт Енд
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
  • 42
    Gilchrist, Alfie
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 26
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 19
    Broja, Armando
    Форвард
  • 1
    Фреді Вудмен
    Воротар
  • 4
    Whiteman, Ben
    Півзахисник
  • 6
    Lindsay, Liam
    Захисник
  • 7
    Keane, Will
  • 8
    Browne, Alan
    Півзахисник
  • 13
    McCann, Ali
    Півзахисник
  • 14
    Storey, Jordan
  • 16
    Hughes, Andrew
    Захисник
  • 23
    Millar, Liam
    Півзахисник
  • 28
    Osmajic, Milutin
    Півзахисник
  • 44
    Potts, Brad
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Лоу, Райан
Статистика матчу
3
Штрафні
2
2
Фоли
3
68%
Володіння м'ячем
32%
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Престон Норт Енд
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
22'
Небезпечний момент
Охохо! Палмера вивели віч-на-віч (один захисник гостей затримався), але Кооул просто не влучив у ворота! Ну як так?
21'
Інфо
2:1, така ось, не найрадісніша для вболівальників статистика на даний момент
20'
Стерлінг під пресингом розвернувся, пробив метрів із 15-ти, але кіпер Престона тягне з-під перекладини! Здається, починає активізуватись Челсі
18'
Престон відповів своєю атакою та дальнім ударом - але прямо по центру і без проблем для Петровича
17'
Небезпечний момент
А ось і перший момент! Після проходу з флангу пройшов пас трохи назад під удар Стерлінгу, Рахім пробивав на виконання, але захисники встигли вставити ногу!
16'
Престон сходив в атаку - довго возив м'яч на фланзі, після чого пішла подача до штрафної, яку легко нейтралізували захисники Челсі
13'
Мудрик брав участь у розвитку атаки на фланзі, але в результаті Гюсто навісив просто в руки голкіперу Престона
10'
Поттс у боротьбі отримав невелике пошкодження, медбригада Престона на полі
9'
Майже 10 хвилин відіграли команди. Поки що не те що без моментів – без ударів
6'
Стерлінг із флангу увійшов у штрафну, де дуже гарно впав, зачепившись за ногу суперника. Суддя не повірив
4'
Загалом поки що все спокійно. Престон не гребує дрібних фолів у центрі поля
2'
Сині одразу захопили м'яч у центрі поля. А Престон, між тим, грає у три центральні захисники
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
За ідеєю, у Челсі не повинно виникнути проблем у цьому матчі, але це Кубок Англії, тут можливо все!
Інфо
Ну і зазначимо, що гра розпочнеться о 19:30, а судитиме поєдинок Томас Брамелл.
Також не зайвим буде відзначити, що Престон грає в Чемпіоншипі, де зараз займає 14-е місце в таблиці
Як бачимо, Челсі гратиме фактично основою з Мудриком у стартовому складі
Інфо
Стартовий склад Челсі: Петрович, Гілкріст, Гюсто, Колвілл, Дісасі, Палмер, Кайседо, Мудрік, Енцо Фернандес, Броя, Стерлінг
Інфо
Стартовий склад Престона: Вудман, Ліндсей, Сторі, Хьюз, Браун, Маккенн, Потс, Міллар, Уайтман, Кін, Осмаїч
Доброго вечора всім любителям англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 1/32 Кубка Англії, в якому Челсі прийме Престон!
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Анонс матчу "Челсі" - Престон Норт Енд 06.01.2024, Кубок Англії

між командою "Челсі" (Лондон) та командою Престон Норт Енд (Престон) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 06.01.2024
Час початку матчу: 19:30

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Лоу, Райан розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

команди "Челсі" був зіграний проти Лутон Таун - 30.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Престон Норт Енд (Престон)
Країна: Англия

команди Престон Норт Енд був зіграний проти Сандерленд - 01.01.2024, у рамках Чемпіоншип 2023/2024 та закінчився перемогою команди Сандерленд.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Престон Норт Енд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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