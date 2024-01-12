Челсі - Фулгем онлайн трансляція матчу

між командою "Челсі" (Лондон) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 13.01.2024
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь "Челсі" (Лондон) та командою Фулгем (Лондон):
між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 02.10.2023 закінчилось : 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
команди "Челсі" був зіграний проти Мідлсбро - 09.01.2024, у рамках Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мідлсбро.
Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва
команди Фулгем був зіграний проти "Ліверпуль" - 10.01.2024, у рамках Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
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