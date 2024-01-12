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Челсі - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 січня 2024, 14:30 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
1 - 0
Оновити
83'
Фулгем
Лондон
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Хід матчу
38' Gusto, Malo 45' Palmer, Cole
49' Wilson, Harry 58' Fernandez, Enzo 64' Wilson, Harry Вийшов: Reid, Bobby 64' Кенні Тете Вийшов: Тімоті Кастань 66' Broja, Armando Вийшов: Madueke, Noni
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
44%
Нічия
28%
Фулгем
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Fulham FC when Chelsea FC is playing at home is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Fulham FC is 2-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 10 times, there have been 7 draws while Fulham FC have won 0 times. The goal difference is 27-12 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 36 meetings, Chelsea FC have won 22 times, there have been 12 draws while Fulham FC have won 2 times. The goal difference is 58-24 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 0-0 (Chelsea FC at home) and 2-1 (Fulham FC at home).
  • In Premier League, Chelsea FC have 3 successive home wins.
  • In Premier League, Fulham FC have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that Chelsea FC scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Fulham FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC have won 5 home matches in a row.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Fulham FC in their last 17 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Fulham FC haven't scored in 4 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Fulham FC's away record this season: 1-3-6.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 8 goals. Raul Jimenez has scored 5 times for Fulham FC.
  • Nicolas Jackson has more yellow cards (8) than any other player at Chelsea FC. Joao Palhinha has collected 8 for Fulham FC.
  • A year ago, Fulham FC were number 9 in the table with 31 points. Now they are number 13 with 24 points.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 18% of their matches, Fulham FC in 28% of their matches.
  • Chelsea FC wins 18% of halftimes, Fulham FC wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Fulham FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, Fulham FC won 1, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 1.4 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 0.4 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Fulham FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Fulham FC is 1.2.
  • Chelsea FC scores 1.52 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.08 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
8
Перемог
13
Ігор
1
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.10.2023 - 22:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.02.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Челсі 2 - 0 Завершено Фулгем
Останні матчі - Челсі
Кубок англійської ліги 2023/2024
09.01.2024 - 22:00 Мідлсбро 1 - 0 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2023/2024
06.01.2024 - 19:30 Челсі 4 - 0 Завершено Престон Норт Енд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 14:30 Лутон Таун 2 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 21:30 Челсі 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.12.2023 - 15:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Челсі П
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Останні матчі - Фулгем
Кубок англійської ліги 2023/2024
10.01.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Фулгем П
Кубок Англії 2023/2024
05.01.2024 - 21:30 Фулгем 1 - 0 Завершено Ротерхэм Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Бернлі П
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Головні події
Broja, Armando
Вийшов: Madueke, Noni
66'
64'
Wilson, Harry
Вийшов: Reid, Bobby
64'
Кенні Тете
Вийшов: Тімоті Кастань
Fernandez, Enzo
58'
49'
Wilson, Harry
ГООЛ! Palmer, Cole
45'
Gusto, Malo
38'
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
44%
Нічия
28%
Фулгем
28%
Склади команд
28
Petrovic, Djordje
26
Colwill, Levi
6
Тьяго Сілва
2
Disasi, Axel
27
Gusto, Malo
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
20
Palmer, Cole
23
Gallagher, Conor
7
Рахім Стерлінґ
19
Broja, Armando
17
Бернд Лено
2
Кенні Тете
4
Adarabioyo, Tosin
31
Ісса Диоп
33
Robinson, Antonee
26
Palhinha, Joao
10
Cairney, Tom
8
Wilson, Harry
18
Андреас Перейра
20
Вілліан
7
Рауль Хіменес
Стартовий склад
  • 19
    Broja, Armando
    Форвард
    66
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
    45
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
    58
  • 26
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
    38
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
  • 7
    Рауль Хіменес
    Форвард
  • 8
    Wilson, Harry
    64 49
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
  • 20
    Вілліан
    Півзахисник
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 10
    Cairney, Tom
    Півзахисник
  • 2
    Кенні Тете
    Захисник
    64
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 31
    Ісса Диоп
    Захисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Силва, Марку
Статистика матчу
6
Штрафні
11
8
Фоли
6
58%
Володіння м'ячем
42%
7
Удари повз
2
2
Блоковано ударів
1
3
Офсайди
4
Кутові
4
2
Удари в отвір
4
4
Сейви
1
2
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Фулгем
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
73'
Небезпечний момент
Робінсон знайшов Перейру, той прострілив уздовж штрафного на Рауля Хіменеса - його удар узяв Петрович!
69'
Палмеру майже вдалося круто розвернутися просто у штрафному, але Коул відпустив занадто далеко м'яч від себе.
66'
Заміна
Мадуеке у "Челсі" з'являється замість Брої.
64'
Заміна
Вілсон і Тете пішли, Кастань і Де Кордова-Рід вийшли. Оновлення на правому фланзі у "Фулхема". До речі, у "Челсі" розминається Михайло Мудрик.
63'
Сценарій для "Челсі", може, і зручний, як ми написали раніше, але є відчуття, що "Фулгем" може забити в будь-який момент. Надійністю від господарів не віддає.
59'
Ще одна атака "Челсі" без завершення. М'яч метався по штрафному "Фулхема", було небезпечно, але до удару справа не дійшла.
56'
Броя не замкнув простріл Гюсто, лише заробив кутовий.
53'
Офсайд
Броя віддав на Стерлінга в офсайд - Рахім влучив у штангу, але положення поза грою, проти нього не попреш.
53'
Перед "Челсі" зараз зручний сценарій. "Фулгем" змушений атакувати, господарі можуть вискакувати на контратаках.
51'
Палмер намагався крутити в ліву від себе дев'ятку з лінії штрафного - трохи точності Коулу забракло.
49'
Жовта картка
Вілсон зриває контратаку "Челсі" по флангу, Енцо на газоні опинився. Це жовта для хавбека гостей.
45'
Свисток
Поїхали, другий тайм.
45+3'
Свисток
Відпочиваємо 15 хвилин, перерва.
45+3'
Інфо
Стерлінга завалили у штрафному майданчику "Фулхема". Справді був контакт у тому епізоді, Рахім упав не сам. Коул легко розвів воротаря і м'яч по різних кутах.
45+3'
Гоооол!!!
Палмер реалізовує 11-метровий!
45+2'
Тейлор показує на 11-метрову позначку!
43'
"Фулгем" під кінець тайму пресингує. Без акцентованих ударів, "Челсі" поки відбивається.
39'
Жовта картка
Жовта картка для Гюсто. Шипами прямо в гомілкостоп Вілліану. Неприємно.
37'
Керні обробив м'яч за метрів 35 до воріт Петровича і прийняв спробу пробити зльоту - кудись на трибуни полетів снаряд.
34'
Гюсто не зміг підключити Брою на лінії штрафного. Атака господарів захлинулася.
30'
Удар Стерлінга з-за меж штрафного з розвороту заблоковано. "Челсі" поки притих.
27'
Небезпечний момент
А ось це було дуже непогано! Петрович вступив у гру по-справжньому. Вілліан розігнав атаку, пішов простріл із лівого флангу, Вілсон пробив з-під Колвілла, але воротар "Челсі" врятував!
25'
Перейра приклався здалеку - Петрович на місці. Рідкісна відповідь "Фулхема".
21'
Небезпечний момент
Так, є перший небезпечний момент! Стерлінг здорово викотив м'яч у вільну зону Фернандесу, Енцо точно навісив, а Броя замкнув головою - поруч зі штангою!
18'
Вілсона зачепили в центрі поля. Хавбек уже піднявся на ноги, він готовий продовжити матч.
15'
"Челсі" все більш націлено тисне на ворота "Фулхема". Пішли удари. Так, поки неточні, але проходить оборону "дачників" команда Почеттіно непогано.
12'
"Челсі" вперше акцентовано застряг на половині поля суперника. Удар Фернандеса заблоковано. В атаку господарі вийшли обдумано.
10'
Абсолютно без моментів поки що протікає гра. "Челсі" більше володіє м'ячем, але нічого, крім перекочування, не виникає.
5'
Невелике ушкодження отримав Енцо Фернандес, але аргентинець готовий продовжити гру.
2'
Фол на Стерлінгу, штрафний для "Челсі" буде на лівому фланзі атаки.
1'
Свисток
"Челсі" розвів м'яч із центру поля.
Інфо
"Фулгем": Лено, Тете, Тосін, Діоп, Робінсон, Пальінья, Керні, Вілсон, Андреас, Вілліан, Рауль Хіменес
Інфо
Як бачимо, на жаль, Михайло Мудрик не в старті. Українець залишився на лавці. Чекаємо на другий тайм.
Інфо
"Челсі": Петрович, Гюсто, Дісасі, Сілва, Колвілл, Кайседо, Енцо, Галлахер (к), Палмер, Броя, Стерлінг
Інфо
Доброго дня, пані та панове, любителі англійського футболу! Команда Михайла Мудрика йде на 10-й сходинці в турнірній таблиці АПЛ, сьогодні вона приймає у себе вдома на "Стемфорд Бридж" 13-ту команду першості - "Фулгем".
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Останні матчі
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Анонс матчу "Челсі" - Фулгем 13.01.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Челсі" (Лондон) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 13.01.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Челсі" (Лондон) та командою Фулгем (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 02.10.2023 закінчилось : 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Фулгем можна подивитися 13.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

команди "Челсі" був зіграний проти Мідлсбро - 09.01.2024, у рамках Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мідлсбро.

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

команди Фулгем був зіграний проти "Ліверпуль" - 10.01.2024, у рамках Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Фулгем онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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