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Манчестер Юнайтед - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 січня 2024, 18:30 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2 - 1
Оновити
перерыв
Тоттенхем
Лондон
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Хід матчу
3' Hojlund, Rasmus 19' Richarlison 24' Wan-Bissaka, Aaron 25' Родріго Бентанкур 40' Rashford, Marcus 45' Hojlund, Rasmus
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
38%
Нічия
36%
Тоттенхем
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Tottenham Hotspur when Manchester United is playing at home is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Tottenham Hotspur is 1-0. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 26 times, there have been 3 draws while Tottenham Hotspur have won 4 times. The goal difference is 62-26 in favour of Manchester United.
  • During the last 67 meetings, Manchester United have won 43 times, there have been 13 draws while Tottenham Hotspur have won 11 times. The goal difference is 114-65 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 2-0 (Manchester United at home) and 2-2 (Tottenham Hotspur at home).
  • Did you know that Manchester United scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Tottenham Hotspur have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Manchester United haven't scored in 3 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 0 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Manchester United's home record this season: 6-0-4.
  • Scott McTominay is Manchester United's top scorer with 5 goals. Son Heung-min has scored 12 times for Tottenham Hotspur.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 3. Pedro Porro is Tottenham Hotspur's biggest assister (6).
  • A year ago, Manchester United were number 4 in the table with 40 points. Now they are number 8 with 31 points.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 38 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 28% of their matches, Tottenham Hotspur in 36% of their matches.
  • Manchester United wins 28% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 47% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than Manchester United.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 3, Tottenham Hotspur won 1, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 1.2 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Tottenham Hotspur is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Tottenham Hotspur is 1.2.
  • Manchester United scores 1.77 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.92 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
12
Перемог
25
Ігор
8
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 22:15 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.03.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2023/2024
08.01.2024 - 22:15 Віган Атлетік 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 18:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
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Останні матчі - Тоттенхем
Кубок Англії 2023/2024
05.01.2024 - 22:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.12.2023 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 2 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.12.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Тоттенхем В
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Головні події
Hojlund, Rasmus
45'
ГООЛ! Rashford, Marcus
40'
25'
Родріго Бентанкур
Wan-Bissaka, Aaron
24'
19'
Richarlison ГООЛ!
ГООЛ! Hojlund, Rasmus
3'
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
38%
Нічия
36%
Тоттенхем
27%
Склади команд
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
35
Джонні Еванс
19
Рафаель Варан
29
Wan-Bissaka, Aaron
37
Mainoo, Kobbie
14
Крістіан Еріксен
10
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
17
Garnacho, Alejandro
11
Hojlund, Rasmus
13
Vicario, Guglielmo
23
Porro, Pedro
4
Skipp, Oliver
17
Romero, Cristian
38
Udogie, Iyenoma Destiny
37
Van de Ven, Micky
30
Родріго Бентанкур
5
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
22
Johnson, Brennan
9
Richarlison
16
Тімо Вернер
Стартовий склад
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
    45 3
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
    40
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 35
    Джонні Еванс
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
    24
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 22
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 9
    Richarlison
    19
  • 16
    Тімо Вернер
    Форвард
  • 37
    Van de Ven, Micky
    Захисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
    25
  • 5
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 4
    Skipp, Oliver
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 38
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Захисник
  • 13
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Анге Постекоглу
Статистика матчу
2
Удари в отвір
3
3
Штрафні
5
4
Фоли
1
2
Удари повз
4
Блоковано ударів
3
5
Кутові
5
2
Сейви
37%
Володіння м'ячем
63%
1
Офсайди
2
2
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Свисток
Перший тайм завершено!
45+4'
Жовта картка
Гойлунд отримав жовту картку за фол проти Ромеро. Не дотерпів до перерви.
45+3'
Небезпечний момент
Могли команди піти на перерву з рівним рахунком на табло! Після подачі з кутового Ромеро головою з кількох метрів влучив у поперечку!
45'
Інфо
Три хвилини до першого тайму додав арбітр.
44'
Пресингують господарі так, що ледь Порро не втратив м'яч поблизу своїх воріт.
Інфо
Четвертий гол Маркуса у цьому чемпіонаті. До речі, саме чотири м'ячі за сезон в АПЛ - це найгірший показник Рашфорда у його кар'єрі.
40'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Рашфорд обігрався у стіночку з Гойлундом на лінії чужого штрафного і пробив під праву стійку!
39'
Небезпечний момент
Після подачі Ван-Біссаки у стійку влучив Удогі! Ледь не оформив італієць автогол.
37'
Трохи затягнув Бруну з ударом і його встиг накрити Бентанкур.
34'
Після проходу правим флангом Порро навісив у штрафну. Вийшло точно на Далота.
32'
Кутовий
Після подачі з кутового Далот пробив головою - влучив у спину Бентанкуру.
29'
Цікавий крок від Вернера. Він відібрав м'яч у Гарначо доволі далеко від свої воріт, але вирішив віддати пас на голкіпера Вікаріо. Не ризикує.
28'
Рашфорд зміщувався з лівого флангу і намагався обіграти Ромеро. Аргентинець чисто вибив м'яч.
25'
Жовта картка
Бентанкур тепер теж з жовтою, за те що відкинув м'яч.
24'
Жовта картка
Попередження для Ван-Біссаки за фол проти Джонсона.
23'
От це Вернер, ось це впізнаю. Змістився німець з флангу і пробив по горобцях.
22'
Довго тримали м'яч гості, що аж до Вікаріо його довели. МЮ поки ще не очуняв від голу.
19'
Гоооол!!!
ГОООООООООЛ! 1:1 на табло! Після подачі Порро з кутового Рішарлісон головою перевів м'яч у правий кут. Програв боротьбу бразильцю Ван-Біссака.
16'
Рашфорд отримав пас від Мейну на правому фланзі, увійшов у небезпечну зону і прострілив. М'яч від коліна Вікаріо пішов на кутовий.
14'
Гарначо розвивав атаку правим флангом, але у боротьбі проти Удогі втратив м'яч.
13'
Офсайд
Кутовий гостей завершився офсайдом у Джонсона.
11'
Небезпечний момент
А тепер Вернер міг ударно дебютувати за Тоттенгем. Після навісу Джонсона пробив німець, а м'яч рикошетом від Еванса пролетів зовсім поруч зі стійкою.
9'
Кутовий
Еріксен міг асистувати у матчі проти колишньої команди. Після його подачі з кутового м'яч полетів на Рашфорда, але той не влучив у площину.
7'
Кутовий
Рішарлісон заробив кутовий, однак чудово у власному штрафному на виніс зіграв Рашфорд.
Інфо
У другому матчі АПЛ поспіль забив Гойлунд.
3'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Манчестер Юнайтед попереду! Рашфорд довго возився з м'ячем у штрафній, намагаючись вийти на ударну позиції. Круглого він втратив, однак його підібрав Гойлунд і через кілька дотиків потужно пробив у ліву дев'ятку!
2'
Рашфорд намагався знайти Ван-Біссаку у штрафному, але захисник програв боротьбу Ромеро.
Свисток
Матч розпочався!
Тоттенгем: Вікаріо - Порро, ван де Вен, Ромеро, Удогі - Скіпп, Бентанкур, Гойб'єрг - Джонсон, Рішарлісон, Вернер.
Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Біссака, Варан, Еванс, Далот - Еріксен, Мейну - Гарначо, Фернандеш, Рашфорд - Гойлунд.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Перед цим поєдинком “шпори” ідуть на пʼятому місці в турнірній таблиці, у той час як “манкуніанці” посідають девʼяту сходинку. Між командами розрив складає вісім очок.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе пряму текстову трансляцію матчу 21 туру АПЛ, у якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Тоттенгема.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем" 14.01.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 14.01.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 19.08.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем" можна подивитися 14.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Віган Атлетік - 08.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Бернлі" - 05.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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