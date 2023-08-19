Манчестер Юнайтед - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Олд Траффорд.
Дата проведення матчу: 14.01.2024
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон):
між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 19.08.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Віган Атлетік - 08.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу
команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Бернлі" - 05.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".
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